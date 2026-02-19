Biển người đổ trung tâm TP.HCM, Metro và xe buýt 2 tầng hoạt động hết công suất

(VTC News) -

20h mùng 2 Tết, Vân Anh, nhân viên Công ty hopon-hopoff, đơn vị vận hành xe buýt 2 tầng tham quan Thành phố, đang nỗ lực hướng dẫn khách xếp hàng chờ các đợt xe tiếp theo, cho biết các tuyến tham quan này luôn đông kín khách suốt 3 ngày qua. Đặc biệt từ sau 16h chiều là khách phải xếp hàng đợi lên xe.

Khách chen nhau đông kín ở đường hoa Nguyễn Huệ ban đêm.

Không chỉ có khách nước ngoài mà rất đông khách trong nước cũng chọn tham quan Thành phố bằng xe buýt 2 tầng sau khi vui chơi ở đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách và khu vực trung tâm.

Xe xuất bến ngay Nhà hát TP, với lộ trình từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ – Bến Nhà Rồng – Cầu Thủ Thiêm – Cầu Ba Son – Hồ Con Rùa – Diamond Plaza – Nhà Thờ Đức Bà – Nhà Hát TP khoảng 45 – 50 phút, đặc biệt phù hợp cho khách trải nghiệm TP.HCM lung linh cờ hoa, rực rỡ ánh sáng dịp Tết nên rất thu hút khách.

Để chụp hình, nhiều người phải tranh thủ từ sáng sớm hoặc đội nắng giữa trưa.

Nhưng tâm điểm hút khách dịp Tết Bính Ngọ tại TP.HCM không nơi nào có thể thay thế được chính là đường hoa Nguyễn Huệ. Từ sáng sớm đến tối khuya, đường hoa luôn đông nghẹt khách.

Đêm mùng 2 và sáng mùng 3 Tết, từ khu vực cổng chào đến các đại cảnh, tiểu cảnh hình ngựa đều tấp nập du khách chụp hình, quay video, check-in. Các gia đình đến trung tâm Thành phố đều chọn đường hoa Nguyễn Huệ để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhân dịp đầu năm mới.

Khu vực trưng bày các tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với gần 70 tựa sách thu hút đông độc giả nhiều lứa tuổi.

Đông nhất là khu vực cổng chào, vì ai cũng muốn có ảnh đẹp ở khu vực này. Chị Mỹ Phượng ở Thủ Đức, cho biết chị đã đi buổi chiều mùng 2 nhưng không thể chụp hình được vì quá đông, nên sáng nay tranh thủ đi sớm, nhưng cũng không dễ để có được tấm hình "không dính người.

"Tết năm nào gia đình tôi cũng giữ thói quen đi đường hoa nên năm nay, gia đình rất háo hức, phải chụp cho được hình đẹp với linh vật ngựa được thiết kế rất đặc biệt này", chị Mỹ Phượng nói.

Khách tập trung đông đúc tại các quầy sách tối mùng 2 Tết.

Chị cũng cho biết phải "chật vật" bỏ vài chuyến tàu mới lên được tàu từ ga Thủ Đức, vì quá đông khách.

Bà Ngọc Lan ở Vũng Tàu, cho biết bà lên chơi Tết với gia đình em gái và đã dạo đường hoa liên tiếp 2 buổi tối vẫn háo hức vì không khí vui tươi, náo nhiệt về đêm.

Không chỉ có dạo chơi đường hoa, đường sách, chụp hình lưu niệm mà gia đình bà còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật buổi tối rất hào hứng.

Các công viên, vườn hoa Tết ở trung tâm Thành phố tấp nập khách.

Năm nay, không gian đường hoa Nguyễn Huệ như được mở rộng thêm bởi khu vực dự án Thương xá Tax với 2 mặt tiền đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi được "mở rào" làm công viên vui chơi Tết. Người dân, du khách có thêm không gian rộng rãi, thoáng đãng vui chơi, thư giãn. Đường hoa cũng tổ chức thêm các gian hàng ẩm thực dọc đường Nguyễn Huệ giáp với công viên dự án Thương xá Tax, rất thuận tiện cho khách vui chơi, nghỉ ngơi.

Tiếp giáp đường hoa Nguyễn Huệ là đường sách Tết với không gian trải dài dọc đường Lê Lợi cùng nhiều hoạt động trải nghiệp mới lạ nên thu hút rất đông gia đình đưa con đến vui chơi.

Dịch vụ trải nghiệm tham quan Thành phố bằng xe buýt 2 tầng buổi tối cũng đông đúc khách xếp hàng.

Năm nay, đường sách Tết không chỉ dừng lại ở trưng bày và giới thiệu sách mà còn mở rộng sang nghệ thuật chuyển thể, trình diễn di sản và ứng dụng công nghệ, tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng cho người dân, du khách.

Trong đó, khu vực hút khách nhất đường sách là không gian di sản được thiết kế theo ngôn ngữ nghệ thuật “Rừng tre kể chuyện”. Nơi này trưng bày 16 phướn dọc trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển lãm sách quý giới thiệu các ấn bản in trên giấy dó, trong đó có ấn bản Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du (1942), cùng các tác phẩm thuộc nghệ thuật đóng sách thủ công cao cấp với kỹ thuật bọc da và mạ vàng.

Không gian triển lãm “TP.HCM sau sáp nhập" thu hút động khách trải nghiệm trực quan tiềm năng phát triển của Thành phố mới nhờ công nghệ AR.

Không gian này cũng là nơi triển lãm “TP.HCM sau sáp nhập”. Rất đông du khách đã đến trải nghiệm trực quan tiềm năng phát triển của Thành phố mới nhờ công nghệ AR, hiểu thêm những giá trị văn hóa - lịch sử của từng địa phương thuộc TP.HCM.

Thuận lợi là các khu vực tập trung điểm vui chơi, tham quan, giải trí Tết tại trung tâm TP.HCM đều nối liền nhau và nằm ngay các nhà ga metro như ga Bến Thành, ga Nhà hát Thành, ga Ba Son nên khách di chuyển rất dễ dàng. Từ sáng sớm đến gần 23h đêm, tại các nhà ga, đặc biệt là ga Nhà hát Thành phố luôn trong cảnh khách chật cứng xếp hàng chờ đi tàu.

Dịp Tết này, ngoài tăng giờ hoạt động, trong ngày 29 và mùng 1, người dân và du khách tại TP.HCM được đi metro miễn phí. Đồng thời, các tuyến xe buýt cũng miễn phí đi lại trong 3 ngày đầu năm.

Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ còn bố trí thêm khu vực ẩm thực phục vụ nhu cầu khách vui chơi.

Không chỉ có các điểm đến quen thuộc như đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách Tết, Hội hoa xuân Tao Đàn, chợ hoa Trên bến dưới thuyền... Tết Bính Ngọ 2026, TP.HCM đầu tư mới hàng loạt điểm vui chơi giải trí độc đáo phục vụ người dân vui xuân.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết tại các phường trung tâm của Thành phố, Tết này có thêm khoảng 25 ha công viên cây xanh, đất không gian công cộng để người dân du xuân.

Bên cạnh đó là các trục đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, các vòng xoay tại 7 nút giao... cũng được chỉnh trang, tạo diện mạo mới cho phố phường, thu hút rất đông người dân và du khách tham quan, check-in.

Các nhà ga metro luôn kín khách xếp hàng đợi tàu.

Từ những ngày cận Tết, các không gian công cộng và địa điểm nổi bật tại TP.HCM trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách tận hưởng không khí xuân.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Tết 2026 dự báo có nhiều nét mới hơn so với mọi năm, đó là lượng người ở lại TP.HCM đón Tết sẽ đông hơn.

Ngoài ra còn có làn sóng di chuyển ngược, người dân từ các tỉnh đến thành phố đón Tết cùng người thân, do dịp này TP.HCM có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn sau khi mở rộng.

Tết Bính Ngọ, TP.HCM đầu tư thêm một loạt điểm vui chơi giải trí mới phục vụ nhu cầu người dân, du khách.

Thành phố đã chuẩn bị và cam kết bảo đảm nguồn cung, giá lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân.

Khác với mọi năm hàng quán nghỉ Tết dài ngày, năm nay, theo ghi nhận tại khu vực trung tâm đến các phường ngoại thành, rất nhiều cửa hàng, quán ăn, chuỗi cà phê bán xuyên Tết, một số chỉ nghỉ Tết đêm giao thừa và mở bán lại ngay mùng 1, mùng 2.

Đặc biệt, chỉ số ít quán ăn có thông báo phụ thu (khoảng 5.000 đồng/tô) ngày Tết, còn lại các cửa hàng, chuỗi trà, cà phê giữ nguyên giá, phục vụ khách bình thường từ sáng sớm đến 23h đêm.