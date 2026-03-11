Đóng

Vụ việc ông Thích Nhuận Đạt: Đừng để một chiếc lá sâu ảnh hưởng đến cây bồ đề

(VTC News) -

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước vụ việc liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt phạm giới và phản hồi chính thức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hoa Châu
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới