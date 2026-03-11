Đi nhờ tàu rồi đâm chết người trên biển

(VTC News) -

Ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ Cái Tô Gia Luật (26 tuổi, ngụ xã Tây Yên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người.

Cái Tô Gia Luật tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h ngày 6/3, Cái Tô Gia Luật mâu thuẫn với một số cá nhân trên tàu đánh bắt hải sản (nơi Luật đang làm thuê). Sau đó, Luật xin đi nhờ tàu CM-92882-TS của ông T.T.C. (48 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang neo đậu ngoài biển.

Ông C. yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ điều khiển tàu đưa Luật về đặc khu Phú Quốc, Luật đồng ý.

Đến khoảng 5h30 ngày 6/3, phát hiện ông C. không đưa mình về Phú Quốc mà tiếp tục điều khiển tàu ra khơi đánh bắt cá, Luật lấy hai con dao giấu sẵn trong người rồi lên buồng lái gặp ông C. để chất vấn.

Khi ông C. trả lời: “2-3 ngày nữa mới đưa Luật về được”, hắn liền rút hai cây dao tấn công, đâm trúng vùng cổ nạn nhân. Ông C. bỏ chạy ra ngoài nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên trên tàu báo cho lực lượng chức năng đặc khu Thổ Châu và điều khiển tàu vào cảng đặc khu. Công an đặc khu Thổ Châu nhanh chóng bố trí lực lượng khống chế, đưa Luật về trụ sở để điều tra làm rõ.