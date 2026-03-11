Xử phạt tài xế ô tô dừng, tiến lùi bất thường giữa đường phố Quảng Trị

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa mời tài xế ô tô BKS: 73A364.XX có hành vi dừng xe giữa đường, tiến lùi bất thường theo phản ánh người dân lên làm việc. Danh tính tài xế được xác định là ông N.T.S. (SN 1972, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, tại buổi làm việc, tài xế N.T.S thừa nhận hành vi vi phạm dừng, đỗ ô tô sai quy định gây ùn tắc giao thông.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm việc và lập biên bản vi phạm với tài xế N.T.S. (Ảnh: CACC)

Thời điểm xảy ra sự việc, ông S. lái xe của con trai và do chưa quen xe nên quá trình thao tác di chuyển gặp trục trặc, gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường. Hoàn toàn không có mâu thuẫn giữa xe do ông S. điều khiển và xe ô tô màu đỏ có camera hành trình ghi lại sự việc.

Phòng CSGT Công an Quảng Trị sau đó lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe của ông N.T.S. về lỗi “Dừng, đỗ ô tô sai quy định gây ùn tắc giao thông” theo quy định.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, chiều tối 10/3, trên mạng xã hội xuất hiện video với nội dung ô tô màu đen BKS: 73A-364.xx...dừng giữa đường rồi tiến lên và lùi lại nhiều lần khiến phương tiện phía sau không di chuyển được.

Sự việc được camera hành trình của một xe ô tô màu đỏ, di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) ghi lại vào khoảng 13h35 cùng ngày.

Đoạn clip ghi lại vụ việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc với cách di chuyển của xe ô tô BKS 73A364.XX.