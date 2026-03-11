25 trường đại học quy đổi điểm IELTS 2026, có nơi đạt 6.5 chạm mốc 10 điểm

(VTC News) -

Năm 2026, nhiều cơ sở giáo dục đại học tiếp tục sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong các phương thức xét tuyển. Theo thông tin từ đề án tuyển sinh của các trường, hiện 25 trường đại học công bố bảng quy đổi chứng chỉ IELTS sang điểm môn tiếng Anh để phục vụ xét tuyển.

Việc quy đổi thường áp dụng cho các phương thức như xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Điểm IELTS được quy đổi sang thang điểm 10 của môn tiếng Anh, sau đó tính cùng các môn khác trong tổ hợp xét tuyển.

24 trường đại học quy đổi IELTS mức 6.0 trong tuyển sinh năm 2026. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mức điểm IELTS tối thiểu và cách quy đổi điểm của mỗi trường có sự khác nhau, vì vậy thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh trước khi đăng ký xét tuyển.

Theo bảng quy đổi được công bố, nhiều trường đại học có mức quy đổi khá cao. Ở nhiều trường, IELTS từ 5.5 – 6.0 có thể được quy đổi từ 8–9 điểm, trong khi IELTS từ 7.0 trở lên thường được quy đổi tối đa 10 điểm môn tiếng Anh.

Trong khi ở một số đại học, IELTS 6.5 chạm mốc quy đổi 10 điểm, như: Đại học Thương mại, Đại học Thăng Long, Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Điện lực, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tài chính quản trị kinh doanh.

Quy đổi sử dụng điểm IELTS của 24 trường trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026

STT Trường 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5-9 1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 7 8 9 9,5 10 10 10 10 2 Đại học Bách khoa Hà Nội 8 8,5 9 9,5 10 10 10 10 3 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10 4 Đại học Nguyễn Tất Thành 8 8 9 9 9 9,5 9,5 10 10 5 Đại học Thương mại 10/0,5 10/1 10/1,5 10/2 10/2,5 10/2,5 10/2,5 10/2,5 6 Đại học Thăng Long 8,5 9 9,5 10 10 10 10 10 7 Đại học Mở TP.HCM 7 8 9/0,5 10/0,5 10/1 10/1,5 10/1,5 10/2 8 Đại học Văn Lang 6 7 8 9 9,5 10 10 10 10 9 Đại học Y Dược - Đại học Huế 8,5 9 9,5 10 10 10 10 10 10 Đại học Nha Trang 6 7 8 9 10 10 10 10 11 Đại học Bách khoa TP.HCM 8 8,5 9 9,5 10 10 12 Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 8 8,5 9 9,5 10 10 10 10 13 Học viện Hành chính và Quản trị công 8 8,5 9 9,5 10 10 10 14 Đại học Lâm nghiệp 8,5 9 9,5 9,75 10 10 10 10 15 Đại học Điện lực 8 8,5 9 9,5 10 10 10 10 10 16 Đại học CMC 8 8,5 9 9,25 9,5 9,75 10 10 17 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 8 8,5 9 9,5 10 10 10 10 18 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 7 8 9 10 10 10 10 10 10 19 Học viện Phụ nữ Việt Nam 7 8 9 9,5 10 10 10 10 20 Đại học Kinh tế Quốc dân 8 8,5 9 9,5 10 10 10 21 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9 9,5 10 10 10 10 10 22 Đại học Kiểm sát Hà Nội (Ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát) 8,5 8,75 9,25 9,5 10 10 23 Đại học Tài chính quản trị kinh doanh 9 9,25 9,5 9,75 10 10 10 10 10 24 Đại học Xây dựng Hà Nội 8 8,5 9 9,5 10 10 10 10 25 Đại học Ngoại thương 8,5 9 9,5 10 10

Theo quy chế tuyển sinh đại học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các cơ sở đào tạo khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm khác nhau. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhiều mức IELTS khác nhau nhưng được quy đổi về cùng một mức điểm cao, gây thiếu công bằng trong tuyển sinh.

Ngoài ra, Bộ cũng quy định thí sinh không được sử dụng cùng một chứng chỉ ngoại ngữ vừa để quy đổi điểm vừa để cộng điểm ưu tiên, nhằm tránh việc một lợi thế được tính nhiều lần trong quá trình xét tuyển.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều trường đại học sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong tuyển sinh, việc công bố bảng quy đổi cụ thể giúp thí sinh chủ động hơn trong lựa chọn phương thức xét tuyển và chuẩn bị hồ sơ.