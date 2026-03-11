Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/3/2026 - XSDNA 11/3

XSDNA 11/3. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 11/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 11/3/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 11/3/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần duy nhất bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để thay mặt lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- Thứ Tư: Gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng quay thưởng.

- Thứ Năm: Gồm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình sẽ quay thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng sẽ quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế sẽ quay thưởng.

