Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/2/2026 - XSDNA 28/2

XSDNA 28/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 28/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 28/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 28/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh đầy đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 sẽ do đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 sẽ do đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 sẽ do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 sẽ do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 sẽ do đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 sẽ do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật sẽ do đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

