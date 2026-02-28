Dầu động cơ sẫm màu có cần thay ngay?

(VTC News) -

Nhiều người thường nhầm lẫn rằng dầu động cơ bị sẫm màu là dấu hiệu cần phải thay thế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều này thường chỉ ra rằng dầu đang hoạt động đúng chức năng của nó.

Dầu động cơ không chỉ đóng vai trò là chất bôi trơn mà còn có khả năng khử trùng, loại bỏ bụi bẩn, mảnh vụn và muội than. Nhiệt độ cao mà dầu phải chịu cũng góp phần làm sẫm màu các chất phụ gia có trong dầu.

Khi dầu tuần hoàn trong động cơ, nó tiếp xúc với hầu hết các bộ phận bên trong. Sự chuyển động liên tục này giúp dầu thu gom các tạp chất còn sót lại từ quá trình đốt cháy, dẫn đến hiện tượng dầu bị sẫm màu theo thời gian.

Loại nhiên liệu cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ sẫm màu của dầu; ví dụ, quá trình đốt cháy dầu diesel thường tạo ra nhiều muội than hơn so với xăng, khiến dầu bị sẫm màu nhanh hơn.

Vì vậy, chỉ dựa vào màu sắc của dầu động cơ không phải là cách chính xác để xác định thời điểm cần thay dầu. Cách tốt nhất là tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất xe.

Đối với hầu hết các loại xe, khoảng thời gian thay dầu được khuyến nghị là từ 12 đến 16 nghìn km đối với dầu tổng hợp hoàn toàn, hoặc khoảng 8 đến 12 nghìn km đối với dầu pha tổng hợp.

Cách nhận biết khi dầu động cơ có vấn đề?

Mặc dù màu sắc không thể cho biết chính xác tình trạng của động cơ, nhưng bạn có thể quan sát các dấu hiệu khác. Nếu dầu có màu nâu và sủi bọt, điều này có thể cho thấy nước làm mát đã rò rỉ vào động cơ.

Dầu có màu trắng đục cũng có thể là dấu hiệu của gioăng nắp máy bị hỏng, thân máy bị nứt hoặc bộ làm mát dầu bị lỗi - tất cả đều là những vấn đề nghiêm trọng cần được khắc phục kịp thời.

Rò rỉ dầu, tức là dầu chảy ra khỏi các bộ phận của động cơ không đúng chỗ, cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Việc bảo dưỡng động cơ là một trong những lý do khiến chi phí lái xe điện hiện nay thấp hơn. Tuy nhiên, xe chạy xăng thường có chi phí sửa chữa thấp hơn so với xe điện.

Do đó, việc bảo dưỡng định kỳ thường xuyên là cần thiết, nhưng nhìn chung sẽ ít tốn kém hơn khi có bộ phận nào đó bị hỏng.

Dù sao đi nữa, việc theo dõi que thăm dầu để phát hiện những dấu hiệu bất thường là rất quan trọng, nhưng đừng chỉ dựa vào màu sắc để quyết định thời điểm thay dầu.