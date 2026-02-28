Bí thư Lào Cai Trịnh Việt Hùng làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

(VTC News) -

Sáng 28/2, Tỉnh uỷ Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo thông báo tại hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai để nhận công tác mới, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Quốc Huy Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025- 2030.

Ông Trịnh Việt Hùng.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng sinh ngày 1/10/1977, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trịnh Việt Hùng có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Nguyên và từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ; Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 9/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Sau đó, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.

Ngày 22/1/2026, ông Trịnh Việt Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường gồm Bộ trưởng Trần Đức Thắng và 10 Thứ trưởng: Trịnh Việt Hùng (Thứ trưởng Thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thị Phương Hoa, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp.