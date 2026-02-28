Giá xăng dầu hôm nay 28/2: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu đi lên khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

Mỹ và Iran đều nhất trí gia hạn cuộc đàm phán gián tiếp sang tuần tới, song giới giao dịch ngày càng hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận.

“Khả năng Iran chấp nhận những gì chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu dường như là không thể. Phải có một điểm kết cho vấn đề này và thị trường có vẻ tin rằng chúng ta đang tiến gần tới đó”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities, nhận định giới đầu tư đang tập trung theo dõi liệu các cuộc đàm phán Mỹ - Iran có giúp tránh được xung đột quân sự hay không. Theo ông, ngay cả khi xung đột xảy ra, nếu các mục tiêu tấn công bị giới hạn và diễn biến trong thời gian ngắn, giá WTI nhiều khả năng chỉ tăng tạm thời lên trên 70 USD/thùng trước khi quay trở lại vùng 60 - 65 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Fox Bussiness).

Trong một báo cáo công bố cùng ngày, các nhà phân tích của ING cho rằng kết quả đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran sẽ mang tính quyết định đối với xu hướng giá dầu. “Nếu đạt được kết quả mang tính xây dựng, thị trường nhiều khả năng sẽ dần loại bỏ mức ‘phí bảo hiểm rủi ro’ khoảng 10 USD/thùng mà chúng tôi cho rằng hiện đang được phản ánh vào giá”, báo cáo nêu rõ.

Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ, rủi ro tăng giá vẫn hiện hữu, song thị trường có thể chưa phản ứng mạnh cho tới khi quy mô hành động tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Iran trở nên rõ ràng hơn.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), đà tăng của giá dầu bị hạn chế bởi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 16 triệu thùng trong tuần qua, mức tăng mạnh nhất trong ba năm, con số này vượt xa mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng trong khảo sát của Reuters.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.