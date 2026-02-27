Tổng Bí thư: Thầy thuốc là điểm tựa của người bệnh trong thời khắc khó khăn nhất

Trong không khí ấm áp của mùa Xuân Bính Ngọ, với khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, chiều 27/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2025 và trọng tâm công tác năm 2026 của Bệnh viện Hữu nghị, ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc bệnh viện cho biết công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo thực hành uy tín, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; trong đó đã triển khai đào tạo liên tục, hướng dẫn thực tập nhiều sinh viên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và vị thế học thuật của bệnh viện. Bệnh viện đã xây dựng lộ trình chuyển đổi số tổng thể, gắn với đổi mới quản trị bệnh viện và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai hệ thống bệnh án điện tử, không còn sử dụng hồ sơ giấy, hệ thống ký số toàn diện; phát triển ứng dụng di động dành cho nhân viên y tế, trong đó chỉ định, thực hiện và xem y lệnh, tra cứu kết quả cận lâm sàng, trả kết quả…

Phát biểu với cán bộ, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm thân ái gửi tới toàn thể các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế cả nước nói chung, Bệnh viện Hữu nghị nói riêng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 71 năm đối với ngành y tế “Lương y phải như từ mẫu”; “cán bộ y tế cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn.”

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Tổng Bí thư, lời căn dặn của Bác giản dị mà hàm chứa một chân lý lớn, một chuẩn mực cao, một mệnh lệnh đạo đức thiêng liêng. Bác đặt người thầy thuốc vào vị trí không chỉ là người chữa bệnh, mà là người chăm sóc bệnh nhân bằng cả trí tuệ và tấm lòng; không chỉ làm nghề, làm chuyên môn, mà là gánh vác một sứ mệnh, một trọng trách cao cả, cống hiến vì nhân dân, vì Tổ quốc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ những ngày đầu gian khó, thiếu thốn trăm bề, đến hôm nay, đã xây dựng được một hệ thống y tế ngày càng hoàn chỉnh, rộng khắp, từng bước hiện đại, đủ sức thực hiện những kỹ thuật tiên tiến mà trước đây chỉ có ở những nền y học ở các nước phát triển làm được.

Ngành y tế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của nhân dân. Mỗi người dân được sinh ra an toàn hơn, được chữa bệnh tốt hơn, được sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn - đó không chỉ là thành tựu của riêng ngành Y tế, mà là thành tựu của chế độ xã hội chủ nghĩa, là biểu hiện sinh động, bản chất tốt đẹp, nhân văn của Nhà nước ta.

Ngành y tế là nơi hội tụ của trí tuệ và lòng nhân ái; là nơi khoa học gắn với lương tâm, trách nhiệm; là nơi mỗi tiến bộ chuyên môn đều gắn với giá trị con người. Người thầy thuốc không chỉ chữa lành những tổn thương của thể xác, mà còn xoa dịu những lo âu, nỗi đau về tinh thần; không chỉ kéo dài sự sống, mà còn nâng đỡ niềm tin của người bệnh, của nhân dân.

Trân quý hơn những đóng góp thầm lặng mà to lớn của đội ngũ thầy thuốc trên mọi miền của Tổ quốc, Tổng Bí thư chia sẻ, đằng sau mỗi thành tựu là những đêm không ngủ, những giờ phút căng thẳng, những hy sinh lặng lẽ. Có những người thầy thuốc dành trọn tuổi thanh xuân trong phòng bệnh; có những người dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp y tế, cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Các thầy thuốc không tìm kiếm vinh quang cá nhân, nhưng chính họ làm nên hào quang cho ngành y tế và cho đất nước.

Tổng Bí thư lưu ý trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành y tế ngày càng cao, đặc biệt trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đòi hỏi ngành y tế phải cố gắng hơn nữa, nhất là khi nhân dân không chỉ mong muốn được chữa bệnh, mà còn mong muốn được chăm sóc toàn diện; không chỉ mong được điều trị tốt, mà còn mong được phục vụ với chất lượng ngày càng cao hơn, nhân văn, hiện đại hơn.

Tổng Bí thư đề nghị ngành y tế phải kiên định mục tiêu cao nhất: đó là thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng và công bằng; không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc; không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân; phải không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi bệnh viện phải là nơi người bệnh tìm đến với niềm tin và ra về với sự an tâm. Mỗi thầy thuốc phải là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất, lằn ranh sinh-tử của cuộc đời một con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững về y lý, giỏi về y thuật, sáng về y đức, sâu về trách nhiệm, vững vàng về bản lĩnh, tận tụy với người bệnh. Trong đó, con người là yếu tố quyết định, khoa học có thể tiến bộ từng ngày, trang thiết bị có thể hiện đại từng giờ, nhưng yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là người thầy thuốc - người trực tiếp mang tri thức và tấm lòng để cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, tiếp tục, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, thuận tiện hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, Bệnh viện Hữu nghị đã không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tinh thần trách nhiệm vững vàng, y đức trong sáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhiều đối tượng khác, Tổng Bí thư khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, mà còn bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy phục vụ tuyệt đối.

Những kết quả mà bệnh viện đạt được là rất đáng trân trọng, là minh chứng cho truyền thống tốt đẹp, cho trí tuệ và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc của bệnh viện.

Với truyền thống vẻ vang, với đội ngũ cán bộ tận tâm, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Tổng Bí thư tin tưởng Bệnh viện Hữu nghị sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà những bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Hữu nghị.