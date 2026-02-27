Tuyển thủ U23 Việt Nam bất ngờ xuống giải hạng Nhất thi đấu

(VTC News) -

Xác nhận với Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo CLB Hà Nội cho biết đồng ý để Lê Văn Hà đến với Bắc Ninh FC theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26. Thực tế, cầu thủ này không có nhiều cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng thủ đô.

Lê Văn Hà sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC và từng thi đấu tại V.League. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84, hậu vệ trẻ gây ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ, khả năng phán đoán tình huống tốt và sự chắc chắn trong phòng ngự.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Văn Hà từng được triệu tập lên U20 Việt Nam tham dự VCK U20 Châu Á 2023, đồng thời góp mặt cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2026.

Lê Văn Hà gia nhập Bắc Ninh FC.

Kể cả khi vừa có được thành công cùng U23 Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, Lê Văn Hà vẫn không phải ưu tiên của huấn luyện viên trưởng Harry Kewell. Do đó, Văn Hà quyết định ra đi nhằm tìm kiếm cơ hội được ra sân chơi bóng trước khi trở về cạnh tranh vị trí chính thức cùng các đàn anh cũng như dàn ngoại binh.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, CLB Bắc Ninh ra thông báo chính thức về thương vụ chuyển nhượng: "CLB Bóng đá Bắc Ninh chính thức chào đón hậu vệ Lê Văn Hà gia nhập đội bóng, bổ sung lực lượng cho chặng đường còn lại của mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26.

Sự góp mặt của Lê Văn Hà được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép và chiều sâu cho hàng phòng ngự, cùng các đồng đội hướng tới mục tiêu đã đề ra trong mùa giải năm nay. Chúc Lê Văn Hà thi đấu thành công trong màu áo mới và cùng toàn đội chinh phục chặng đường phía trước".

Trước đó, đội bóng phía Bắc đã thanh lý hợp đồng với tiền đạo ngoại binh Kevin Nunes. Ngôi sao người Brazil không đáp ứng được kì vọng chuyên môn và Bắc Ninh muốn chia tay anh để tìm kiếm cầu thủ mới.

Mục tiêu của Bắc Ninh là giành thứ hạng cao và có thể tìm kiếm suất lên hạng thông qua trận đấu play-off.