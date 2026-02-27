'Bé' Xuân Nghi được bạn trai cầu hôn

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, ca sĩ Xuân Nghi vừa thông báo đã nhận lời cầu hôn của bạn trai vào ngày 22/2. Cô hạnh phúc viết: "And then I go and spoil it all by saying something (not so) stupid like 'yes, I do'" (tạm dịch: Và rồi tôi làm mọi thứ trở nên hỏng bét khi buột miệng nói một câu (không hề) ngốc nghếch như: 'Em đồng ý').

Kèm theo dòng trạng thái, Xuân Nghi đăng loạt ảnh đeo nhẫn cầu hôn và được bạn trai ôm trong vòng tay. Nữ ca sĩ khoác tay lên cổ người yêu, khéo léo khoe nhẫn cầu hôn. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ.

Xuân Nghi hạnh phúc khoe nhẫn cầu hôn.

Xuân Nghi từng công khai bạn trai bằng tuổi là Kenny Minh Vũ - một kỹ sư đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Hai người quen nhau từ nhỏ nhưng có thời gian mất liên lạc. Sau đó, khi có dịp gặp lại, họ bắt đầu trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm. Đến nay, hai người hẹn hò được gần 4 năm.

Nữ ca sĩ bày tỏ biết ơn khi bạn trai không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nhưng tỏ ra thấu hiểu, luôn ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật. Gia đình hai bên thân thiết nên vun vén cho chuyện tình của cặp đôi. Cả hai ngày càng gắn bó và tính chuyện lâu dài.

Cô chia sẻ mình là đam mê công việc nhưng coi trọng gia đình. Khi tình yêu chín muồi, cô muốn lập gia đình và cố gắng cùng lúc xây dựng sự nghiệp riêng lẫn tổ ấm nhỏ.

"Bé" Xuân Nghi nổi tiếng từ 5 tuổi.

Xuân Nghi sinh năm 1994, từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc" khi bộc lộ khả năng ca hát từ rất sớm. Mới 5 tuổi, cô bé đã đứng trên sân khấu chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự yêu mến của các bé và phụ huynh.

Thời điểm đó, Xuân Nghi là gương mặt ca sĩ - diễn viên nhí có độ phủ sóng cực lớn. Xuân Nghi ra mắt album đầu tay khi tròn 9 tuổi. Từ năm 2005 đến 2008, cô phát hành 4 album cá nhân.

Tuy nhiên, năm 16 tuổi, Xuân Nghi quyết định tạm ngừng sự nghiệp và du học ở Mỹ khi sự nghiệp vẫn đang phát triển. Khi nói về lý do sang Mỹ, Xuân Nghi khẳng định: “Tôi thích cái tên bé Xuân Nghi. Nhưng nếu ở Việt Nam, cái tên này sẽ ám tôi và tôi không có cơ hội phát triển. Tôi muốn tới Mỹ để thoát khỏi cái bóng bé Xuân Nghi”.

Khác hoàn toàn với hình ảnh ca sĩ nhí hồn nhiên năm nào, giờ đây cô là mỹ nhân trưởng thành, sở hữu đường cong và nhan sắc chẳng thua kém ai. Mặc dù vậy, con đường với nghệ thuật của Xuân Nghi lại gặp khá nhiều trở ngại.

Năm 2018, Xuân Nghi trở về Việt Nam để thử sức và phát hành được một bài hát. Tuy nhiên, thị trường âm nhạc trong nước đã thay đổi khiến cô gặp nhiều khó khăn để làm quen. Sự trở lại này không thể giúp cô lấy lại hào quang ngày xưa, khi khán giả chỉ nhớ về hình ảnh của bé Xuân Nghi năm nào.

Đến năm 2024, Xuân Nghi mới nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió mùa 2.