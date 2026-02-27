Chỉ bị phạt bằng 1/3 lỗi vượt đèn đỏ, tài xế không sợ băng qua đường ray

(VTC News) -

Mấy ngày trôi qua, tai nạn thảm khốc tàu hỏa đâm ô tô tải khiến một người chết, một người đa chấn thương xảy ra đêm 25/2 tại đường sắt khu vực Ngọc Hồi (Hà Nội) vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân tai nạn là tài xế xe tải không chấp hành tín hiệu đường sắt, mắc kẹt trên đường ray và xe bị tàu hoả húc văng.

Người dân lo lắng và quan tâm đặc biệt đến các thông tin liên quan vụ việc là bởi những vụ việc tương tự không hề hiếm gặp. Nhiều khu vực dân cư đông đúc có đường sắt đi qua và tâm thế sẵn sàng vượt đường ray khi tín hiệu dừng đã phát ở tài xế phổ biến đến mức đáng sợ.

Ngay vài tuần trước Tết Nguyên đán, ngày 9/1, tại thôn Minh Tân, xã Lai Khê, Hải Phòng, một chiếc xe tải vượt đường ngang dân sinh, bị tàu hỏa tông bay xuống vệ đường, cả tài xế Vũ Ngọc Biển và phụ xe đều bị thương. Nguyên nhân được xác định do tài xế không quan sát đèn tín hiệu khi qua đường tàu.

Còn trong vụ việc xảy ra ngày 8/4/2025 tại điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt ở phường An Dương, TP Hải Phòng, khi barie hạ xuống báo hiệu tàu hỏa sắp qua, chiếc xe tải do tài xế Mạc Đức Dương lái vẫn tăng tốc cố vượt qua. Hậu quả là barie bị cong gãy, xe kẹt cứng trên đường ray trong khi đoàn tàu bị chắn đường hú còi liên tục.

Sau đó, tài xế Mạc Đức Dương bị xử phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng do vượt đèn tín hiệu và đâm hỏng gác chắn khi tàu hỏa đang tới gần.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa đâm vào xe tải tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội. (Ảnh: Minh Tuệ)

Theo số liệu thống kê từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, năm 2024, toàn tuyến đường sắt có 641 vụ tài xế ô tô, xe máy vượt đèn tín hiệu, đâm va cần chắn. Từ tháng 1 đến tháng 11/2025 có 253 vụ ô tô và xe máy vi phạm tín hiệu tại rào chắn đường sắt.

Mọi người đều biết rằng ở nơi có đường tàu đi qua, tiếng còi vang lên, đèn hiệu bật sáng, rào chắn dần hạ xuống là hiệu lệnh phải dừng xe ngay lập tức. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều tài xế vẫn bất chấp cả pháp luật lẫn sự nguy hiểm, vẫn cố vượt, có khi còn cán qua hoặc đâm cong rào chắn.

Theo quy định hiện hành, lỗi ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng; điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm hỏng rào chắn và các thiết bị khác tại đường ngang bị phạt từ 5 đến 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Theo tôi, giữa chế tài xử phạt và tính chất nguy hiểm của hành vi vượt rào chắn đường sắt hiện nay chưa có sự tương xứng, còn quá nhẹ, đặc biệt khi soi chiếu với mức phạt mới dành cho lỗi vượt đèn đỏ thông thường. Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ) có mức xử phạt dao động từ 18 - 20 triệu đồng. Với xe máy, lỗi vượt rào chắn đường sắt bị phạt tiền từ 2 triệu - 3 triệu đồng, còn mức phạt vượt đèn đỏ là 4 - 6 triệu đồng.

Sự chênh lệch này khiến nhiều tài xế coi nhẹ tính chất nghiêm trọng của vi phạm đường sắt, xem đó chỉ là một lỗi giao thông thông thường có chi phí "rẻ" hơn so với việc vượt đèn đỏ ở giao lộ. Trong khi đó, hậu quả có thể vô cùng thảm khốc khi một chiếc xe máy, ô tô vượt đường tàu.

Vì thế, để bảo đảm sự công minh và nhất là ngăn chặn bi kịch nặng nề, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, xem xét việc gia tăng mức phạt đối với hành vi vượt đường ngang tàu hỏa, ít nhất phải tương đương hoặc cao hơn hẳn mức phạt vượt đèn đỏ thông thường theo Nghị định 168/2024, kèm theo hình thức tước giấy phép lái xe dài hạn.

Bên cạnh gia tăng mức phạt, cần lắp camera AI để giám sát vi phạm ở các điểm có rào chắn đường sắt vì đây là một giải pháp rất hiệu quả. Từ khi áp dụng giám sát bằng camera AI trên các tuyến phố tại Hà Nội, dù không có cảnh sát giao thông, các tài xế cũng chấp hành tự giác hơn rất nhiều.

Tôi tin chắc rằng khi chế tài đủ mạnh để răn đe, cùng cơ chế giám sát chặt chẽ, những tài xế thiếu ý thức cũng sẽ phải chùn chân ga, không còn cố lao qua đường sắt khi tàu sắp đến.

