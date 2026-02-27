Nam đạo diễn duy nhất có 5 phim Tết vào top doanh thu cao nhất Việt Nam

(VTC News) -

Chỉ trong 5 mùa Tết liên tiếp, Trấn Thành tạo nên kỷ lục chưa từng có khi cả 5 phim do anh đạo diễn đều lọt nhóm những tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại.

Từ Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024), Bộ tứ báo thủ (2025) đến Thỏ ơi (2026), mỗi dự án ra mắt dịp đầu năm đều trở thành tâm điểm phòng vé. Thành tích này giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn duy nhất sở hữu 5 phim Tết cùng lúc góp mặt trong top 10 doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Phim "Thỏ ơi" của Trấn Thành vượt mốc 320 tỷ đồng sau hơn 1 tuần công chiếu.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến sáng 26/2, phim Thỏ ơi vượt mốc 320 tỷ đồng và vẫn dẫn đầu phòng vé. Trước đó, phim vượt 280 tỷ chỉ sau hơn một tuần công chiếu, nhanh chóng ghi tên mình vào bảng xếp hạng những phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Giới quan sát thậm chí dự đoán tác phẩm còn nhiều dư địa tăng trưởng và có thể hướng đến cột mốc 400 tỷ nếu duy trì sức nóng.

Việc chọn Tết làm “đường đua chiến lược” suốt 5 năm liên tiếp cho thấy sự tính toán dài hơi của Trấn Thành. Trong bối cảnh thị trường ngày càng sôi động với nhiều nhà sản xuất lớn tham gia, anh vẫn giữ được phong độ doanh thu ổn định và khoảng cách đáng kể so với các đối thủ.

Năm 2021, khi thị trường rạp chiếu vẫn loay hoay phục hồi sau những tác động nặng nề của đại dịch, Bố già xuất hiện như một cú hích bất ngờ. Bộ phim không chỉ vượt mốc 400 tỷ đồng doanh thu nội địa mà còn là tác phẩm Việt đầu tiên lần lượt chinh phục các cột mốc khó chạm tới là 200, 300 rồi 400 tỷ đồng. Thành tích này giúp củng cố tên tuổi Trấn Thành ở vai trò đạo diễn, đồng thời góp phần khơi lại thói quen ra rạp của khán giả sau thời gian dài trầm lắng.

Thành công của "Thỏ ơi" khẳng định ''thương hiệu phim Tết" của Trấn Thành.

Đến năm 2023, Nhà bà Nữ không chỉ lặp lại thành công mà còn thiết lập đỉnh mới với 475 tỷ đồng. Cao trào doanh thu được ghi nhận vào mùa Tết 2024 với Mai. Chỉ trong chưa đầy một tháng, phim vượt mốc 500 tỷ đồng, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn nghìn tỷ đầu tiên. Bên cạnh hiệu quả thương mại, Mai còn được đánh giá tích cực về cấu trúc kịch bản, nhịp điệu cảm xúc và sự chỉn chu trong dàn dựng.

Năm 2025, Bộ tứ báo thủ ra rạp nhưng nhận nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn đạt doanh thu ấn tượng hơn 330 tỷ đồng. Với Thỏ ơi, nam đạo diễn đã có những điều chỉnh đáng kể trong cách tiếp cận khán giả khi khai thác đề tài là các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại. Phim được nhìn nhận là nổi bật về chất lượng trong nhóm tác phẩm ra rạp dịp mùng 1 Tết năm nay.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, Trấn Thành cho biết việc Thỏ ơi có màu sắc khác không phải chiêu thức riêng để “đánh” thị trường phim Tết mà anh muốn mở rộng cách nhìn của khán giả về phim Tết. Theo anh, lâu nay nhiều người vẫn mặc định Tết là phải ra rạp xem một bộ phim nhẹ nhàng, nhiều tiếng cười rồi kết thúc trong không khí vui vẻ. Tuy nhiên, anh kỳ vọng có thể góp phần thay đổi quan niệm đó, để mùa phim đầu năm không chỉ gói gọn trong một màu sắc duy nhất.

Nam đạo diễn cho rằng, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng tác phẩm. Khi phim đủ hay, đủ chạm, thì dù thuộc thể loại nào, khán giả vẫn sẵn sàng lựa chọn vào dịp Tết.

Trấn Thành phủ nhận việc xây dựng một chiêu thức riêng cho mùa phim Tết 2026 với "Thỏ ơi".

Nói về áp lực doanh thu, Trấn Thành nhìn nhận thẳng thắn rằng làm nghề mà nói không quan tâm đến con số là không thật. Theo anh, ai làm sáng tạo cũng muốn chiến thắng – chiến thắng để biết mình đi đúng hướng và có thêm điều kiện thực hiện những dự án tiếp theo.

"Doanh thu, với tôi, là phần thưởng đi kèm. Nếu làm phim chỉ vì công thức thắng, tôi tin bộ phim đó khó mà thắng thật sự. Cái gì càng tính toán quá, càng dễ trật khỏi dự tính. Tôi chọn tin vào lý tưởng và để khán giả quyết định", Trấn Thành nói.

Nam đạo diễn cho rằng nếu bước vào dự án chỉ với mục tiêu kiếm tiền, anh khó có thể làm tốt. Khi bắt tay thực hiện phim, điều anh nghĩ đến trước tiên vẫn là câu chuyện. Năm nay, anh trở lại với Thỏ ơi như một bước tiếp theo trong hành trình thử nghiệm thể loại qua từng mùa phim.

Nam đạo diễn kỳ vọng doanh thu phim "Thỏ ơi" sẽ vượt qua "Mai".

Việc Thỏ ơi được khán giả đón nhận nồng nhiệt, theo anh là sự gặp gỡ tự nhiên giữa câu chuyện anh muốn kể và cảm xúc người xem ở thời điểm đó. Nam đạo diễn cũng nhấn mạnh rằng anh không có sự thiên lệch hay dồn sức nhiều hơn cho một dự án cụ thể nào. Với anh, mọi bộ phim đều được đầu tư cùng mức độ tập trung và nghiêm túc

Nhận định về đường đua phim Tết năm nay, anh khẳng định không xem đó là cuộc đối đầu với bất kỳ ai. "Tôi không đấu với ai cả. Không đấu với Trường Giang hay bất kỳ đơn vị sản xuất nào. Chúng tôi cùng cộng sinh trong một thị trường", anh chia sẻ. Với Trấn Thành, đối thủ lớn nhất là chính mình. Mỗi dự án sau phải tốt hơn dự án trước, đó mới là điều khiến anh hài lòng.