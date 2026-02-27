Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa

(VTC News) -

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 07 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Hai Phó trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (Ủy viên thường trực); Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tạo ra bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên, sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang.

Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia...