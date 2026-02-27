19 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 19 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương tập trung tối đa nguồn lực điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho người bệnh. Đồng thời, ngành y tế tỉnh phải khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; xác định rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác.

Cơ quan chuyên môn cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm, theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng. (Ảnh minh hoạ)

Song song với điều tra, Đồng Tháp được đề nghị tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, chú trọng kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện bảo quản, quy trình chế biến và vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định nhằm kịp thời truy xuất khi có sự cố.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý địa phương siết chặt kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố – nhóm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được kiểm soát thường xuyên.

Theo quy định hiện hành, khi xảy ra vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm, địa phương phải báo cáo nhanh, chủ động công khai thông tin và kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cộng đồng. Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ tương tự có thể xảy ra.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh, ngày 24/2 sau khi sử dụng bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12, nhiều người xuất hiện triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần. Các bệnh nhân sau đó được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, sức khỏe cơ bản ổn định.