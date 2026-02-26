Tổng Bí thư Tô Lâm: Ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ điều tra, xử lý tội phạm

Ngày 26/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và chúc Tết Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh điều tra, Tổng Bí thư ghi nhận những thành tích lực lượng Công an Nhân dân và lực lượng An ninh điều tra đạt được thời gian qua và trong năm 2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Nhấn mạnh rằng nhiệm vụ đặt ra cho Cục An ninh điều tra năm 2026 và những năm tiếp theo là rất lớn, Tổng Bí thư lưu ý, cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục thể hiện phẩm chất tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; khẳng định được vai trò chủ động kiến tạo, thiết lập các điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Cục cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện lan tỏa mạnh mẽ, lựa chọn đúng, triển khai nhanh, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và các Nghị quyết chiến lược của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết của Đảng bộ A09 nhiệm kỳ 2025- 2030, đồng thời tập trung nhận diện, tổ chức phát hiện, đấu tranh điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá các Nghị quyết của Đảng”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng yêu cầu Cục An ninh điều tra cần chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động trong mọi tình huống; nhận thức đúng, giải quyết trúng các vấn đề an ninh quốc gia, gắn với lợi ích của đất nước; nhận diện sớm, tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá chủ trương, chính sách của Đảng; chuyển mạnh sang phòng ngừa, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, xử lý nghiêm minh vi phạm, hướng tới xây dựng xã hội “thượng tôn pháp luật”, kỷ cương, kỷ luật, công bằng, dân chủ, văn minh.

Đặc biệt, Cục cũng phải coi trọng công tác xây dựng lực lượng, hiện đại hóa cơ sở, vật chất, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó xây dựng con người là nhiệm vụ trung tâm, cấp bách; chuyển đổi số, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.