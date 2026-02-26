Nvidia phá kỷ lục về doanh thu nhờ AI

(VTC News) -

Gã khổng lồ bán dẫn Mỹ ngày 26/2 đã khiến giới đầu tư phấn khích khi công bố kết quả kinh doanh ấn tượng cho quý 4 năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 25/1.

Theo đó, doanh thu của hãng lên tới 68,127 tỷ USD, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý liền trước, vượt khá xa mức kỳ vọng 66,21 tỷ USD mà các nhà phân tích Phố Wall đưa ra.

Bên cạnh đó, lợi nhuận ròng theo chuẩn GAAP của Nvidia lên tới 42,96 tỷ USD, tương đương 1,76 USD mỗi cổ phiếu pha loãng, gần như gấp đôi con số của năm ngoái.

Động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất vẫn đến từ mảng trung tâm dữ liệu, nơi tập trung vào hạ tầng tính toán tăng tốc phục vụ AI. Doanh thu phân khúc này của Nvidia vọt lên 62,3 tỷ USD, tăng 75% so với cùng kỳ, chiếm hơn 91% tổng doanh thu toàn công ty.

Doanh thu quý 4 năm tài chính 2026 của Nvidia lên mức kỷ lục 68,127 tỷ USD, vượt khá xa mức kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall. (Ảnh: Nvidia)

Những con số ấn tượng trên được công bố trong bối cảnh các ông lớn công nghệ khác như Microsoft, Amazon, Google và Meta đang đổ hàng trăm tỷ USD vào xây dựng “nhà máy AI”, kéo theo nhu cầu chip và hệ thống của Nvidia tăng vọt.

Tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của hãng, khẳng định nhu cầu tính toán đang tăng trưởng theo cấp số nhân khi “điểm uốn của AI agentic đã đến”

Ông Huang cũng nhấn mạnh, “siêu chip” thế hệ mới Grace Blackwell với công nghệ NVLink của Nvidia hiện là “vua của suy luận” nhờ giảm chi phí mỗi token xuống mức thấp hơn hàng bậc độ lớn, trong khi thế hệ “siêu chip” kế tiếp là Vera Rubin sẽ tiếp tục mở rộng lợi thế dẫn đầu.

Các đối tác lớn từ AWS, Google Cloud, Microsoft Azure đến Oracle đều đã lên kế hoạch triển khai hệ thống các siêu chip của Nvidia trong thời gian tới.

Bên cạnh trung tâm dữ liệu, các mảng khác của Nvidia cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Phân khúc visualization chuyên nghiệp tăng trưởng bùng nổ 159% trong quý, trong khi automotive và robotics tiếp tục mở rộng nhờ các nền tảng tự lái và robot.

Hãng còn công bố hàng loạt hoạt động hợp tác chiến lược với Meta, Anthropic, CoreWeave cùng các hệ thống mở mới như Nemotron 3 và Earth-2, nhằm củng cố vị thế dẫn dắt toàn ngành.

Xét trên cả năm tài chính 2026, Nvidia đạt doanh thu kỷ lục 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước, với lợi nhuận ròng đạt 120,067 tỷ USD. Công ty đã chi 41,1 tỷ USD để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức cho cổ đông, đồng thời còn dư 58,5 tỷ USD trong chương trình mua lại.

Biên lợi nhuận gộp vẫn được duy trì ở mức cao kỷ lục 75% trong quý 4, cho thấy hiệu quả hoạt động của hãng vẫn ở mức vượt trội dù quy mô kinh doanh đã mở rộng mạnh.

Sau thông tin tích cực trên, cổ phiếu NVDA của Nvidia tăng khoảng 2,5-3% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa tại sàn Nasdaq. Dù định giá hiện vẫn ở mức cao với hệ số P/E khoảng 48 lần, các nhà phân tích vẫn duy trì khuyến nghị mua mạnh nhờ triển vọng dài hạn của AI.

Kết quả kinh doanh lần này không chỉ khẳng định sức sống mạnh mẽ của làn sóng AI mà còn xóa tan phần nào lo ngại về “bong bóng” công nghệ. Với sự kiện GTC 2026 sắp diễn ra và hàng loạt sản phẩm mới chuẩn bị ra mắt, Nvidia tiếp tục được xem là biểu tượng của cuộc chuyển dịch số toàn cầu.