Bảng giá Samsung Galaxy S26 series: Nhiều ưu đãi hấp dẫn

(VTC News) -

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 vừa ra mắt đã đánh dấu một bước tiến mạnh mẽ trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm người dùng, với định hướng Agentic AI. Thiết kế của thế hệ mới này nổi bật với sự tinh tế, đồng nhất về màu sắc và các góc cạnh, tạo nên một tổng thể liền mạch hoàn hảo.

Phiên bản Ultra của Galaxy S26 gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 7.9mm và trọng lượng 214g. Samsung đã trang bị cho phiên bản này khung viền Armor Aluminum cải tiến và kính bảo vệ Corning Gorilla Armor 2 ở mặt trước, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng kính Victus 2.

Đặc biệt, dòng sản phẩm này cũng chú trọng đến bảo vệ môi trường với việc sử dụng 10 loại vật liệu tái chế mới, trong đó có Lithium và Tantalum.

Về hiệu năng, Galaxy S26 và S26 Plus được trang bị chip Exynos 2600, trong khi phiên bản Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ.

Giá bán và thời gian giao hàng của bộ ba Galaxy S26 đã được niêm yết trên cửa hàng trực tuyến của Samsung tại Việt Nam và một số đại lý ủy quyền, dự kiến sẽ ra mắt vào sáng 26/2, cùng thời điểm với thị trường toàn cầu.

Cụ thể, giá bán niêm yết cho Galaxy S26 bản tiêu chuẩn và S26 Plus lần lượt từ 25,99 triệu đồng và 29,99 triệu đồng. Riêng phiên bản cao cấp nhất - S26 Ultra có giá từ 36,99 triệu đồng cho bản 256GB và 51,99 triệu đồng cho bản 1TB.

Dung lượng Giá niêm yết (triệu VNĐ) Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra 256 GB 25,99 29,99 36,99 512 GB 31,99 35,99 42,99 1 TB - - 51,99

Thời gian đặt hàng đợt đầu sẽ diễn ra từ ngày 26/2 đến 5/3, và dự kiến máy sẽ được giao từ ngày 6/3. So với thế hệ trước, giá của Galaxy S26 năm nay có sự tăng nhẹ, đặc biệt là dòng Ultra với mức tăng từ 3 - 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, các đại lý chính hãng vẫn triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua sớm. Tại hệ thống Di Động Việt, khách hàng đăng ký nhận thông tin sớm trước đó được tặng voucher 500.000 đồng và được cộng dồn trong giai đoạn đặt trước từ ngày 26/2 đến 5/3.

Trong thời gian này, khách đặt cọc tiếp tục nhận thêm voucher giảm giá đến 7,5 triệu đồng, đồng thời hưởng ưu đãi thanh toán qua ngân hàng lên đến 4 triệu đồng.

Trên website của Samsung tại Việt Nam, trong ngày ra mắt, hãng cũng giảm 4,5 triệu đồng cho người đặt trước Galaxy S26 Ultra bản cao nhất, đưa mức giá còn 47,5 triệu đồng, hoặc hỗ trợ mua bản 512 GB với giá của bản 256 GB, tức thấp hơn khoảng 6 triệu đồng.