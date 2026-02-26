Ông Kim Jong-un tuyên bố tăng cường sản xuất vũ khí hạt nhân

(VTC News) -

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ ưu tiên các dự án nhằm gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 26/2.

Theo KCNA, tuyên bố được ông Kim đưa ra tại lễ bế mạc Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra trong một tuần và kết thúc bằng "lễ duyệt binh hoành tráng" tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành hôm 25/2.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un nhận định vị thế quốc tế của Triều Tiên đã “được nâng cao một cách vượt bậc” sau khi nước này đề ra các mục tiêu phát triển chiến lược cho giai đoạn 5 năm tới.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh đảng cầm quyền sẽ kiên định theo đuổi việc tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia, đồng thời phát huy vai trò của Triều Tiên với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Đảng chúng ta kiên quyết theo đuổi việc mở rộng và tăng cường hơn nữa năng lực hạt nhân quốc gia, đồng thời củng cố vị thế của Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ tập trung triển khai các dự án nhằm gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân và mở rộng phương tiện tác chiến hạt nhân", ông Kim tuyên bố.

Bên cạnh đó, Triều Tiên cũng công bố kế hoạch phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới, bao gồm các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) uy lực hơn, cùng hệ thống tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (UAV).

Dù tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn, ông Kim Jong-un vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ.

Theo KCNA, ông cho biết nếu Mỹ từ bỏ chính sách đối đầu và tôn trọng thực trạng hiện nay của Triều Tiên, quan hệ song phương hoàn toàn có thể được cải thiện.

Trái ngược với thông điệp dành cho Mỹ, ông Kim Jong-un lại đưa ra những phát biểu cứng rắn đối với Hàn Quốc, gọi nước này là “kẻ thù nguy hiểm nhất” và loại trừ khả năng đối thoại.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhiều lần đã đưa ra động thái nhằm cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến 1950-1953 khi kết thúc bằng hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.