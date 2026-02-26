Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài
(VTC News) -
Để mua vàng cầu may trong ngày vía thần Tài (26/2, tức mùng 10 tháng Giêng), nhiều người ở Hà Nội đã chấp nhận xếp hàng chờ từ tối hôm trước.
Video: Người dân xếp hàng chật kín chờ mua vàng ngày vía thần Tài, sáng sớm 26/2 ở Hà Nội.
Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ông đã có mặt từ 21h tối 25/2 để xếp hàng qua đêm chờ giao dịch. Theo ông, ngay từ khoảng 4h30 - 5h, khu vực này đã đông kín người. Như mọi năm, ông vẫn mua 3 chỉ vàng cầu may.
Tại cửa hàng vàng Phú Quý, lượng khách đổ về cũng đông kín, buộc nhân viên phải căng dây phân luồng, hướng dẫn người dân ổn định vị trí và xếp hàng trật tự.