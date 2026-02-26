Xếp hàng gần 10 tiếng chờ mua vàng ngày vía thần Tài

Video: Người dân xếp hàng chật kín chờ mua vàng ngày vía thần Tài, sáng sớm 26/2 ở Hà Nội.

Sáng sớm nay, mới khoảng 5h, nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chật kín người dân xếp hàng chờ mua vàng ngày vía thần Tài. Đáng chú ý, theo ghi nhận, không ít người có mặt từ tối hôm trước để xếp hàng, chờ được mua đầu tiên.

Ông Tô Hòa Bình (70 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ông đã có mặt từ 21h tối 25/2 để xếp hàng qua đêm chờ giao dịch. Theo ông, ngay từ khoảng 4h30 - 5h, khu vực này đã đông kín người. Như mọi năm, ông vẫn mua 3 chỉ vàng cầu may.