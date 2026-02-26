Dự báo thời tiết ngày 26/2: Miền Nam mưa trái mùa, miền Bắc mưa to cục bộ

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/2/2026

Sáng 26/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Từ chiều cùng ngày, mưa ở các khu vực này xu hướng giảm dần. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, có nơi dưới 18°C

Đêm 26/2 và ngày 27/2, các khu vực trên chuyển mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Ngày 26/2, từ Bắc vào Nam xuất hiện mưa, trong đó, miền Nam mưa trái mùa. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng bước vào đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến 10-30mm trong 24 giờ, có nơi mưa to trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Dự báo hình thái này kéo dài trong hai ngày 26-27/2.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, mưa tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/2/2026

Hà Nội đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm và sáng mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đến đông nam cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, trong đó, phía Nam mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.