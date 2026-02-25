Thủ tướng: Hoàn thành cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức trong tháng 6

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chiều 25/2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, song Thủ tướng thẳng thắn cho rằng còn nhiều tồn đọng, bất cập.

Điển hình là tình trạng dữ liệu còn phân tán; tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác dữ liệu phục vụ cải cách thủ tục hành chính, hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế (5G chưa được phủ sóng toàn dân, chưa có những trung tâm dữ liệu lớn...).

Thủ tướng cơ bản nhất trí với tinh thần chủ đề năm 2026 là: "Bứt phá kinh tế số - Lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới bền vững hơn, thông minh hơn".

"Phương châm hành động là: Quán triệt sâu sắc và bám sát tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo, chúng ta cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, nếu năm 2025 là năm đặt nền tảng, đặt cơ sở, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 thì năm 2026 phải đột phá, xoay chuyển tình thế và tăng tốc bứt phá, chuyển đổi trạng thái mạnh mẽ từ thụ động quản lý là chính sang chủ động kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.

Đề cập các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng cho rằng trước hết cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá, nhất là kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành: Nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (hoàn thành trong Quý I/2026); cơ chế về tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu (hoàn thành trong Quý II/2026); cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu (hoàn thành trong quý III/2026).

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí, giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu quốc gia, chính sách ưu đãi thuế, vốn cho doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ yêu cầu đẩy mạnh xây dựng và phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu quan trọng cần phải làm ngay, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Trong đó, cần đẩy mạnh tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì (hoàn thành trong tháng 3/2026).

"Cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6/2026. Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6/2026. Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trong quý IV/2026. Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hoàn thành trong quý III/2026. Cơ sở dữ liệu ngành y tế do Bộ Y tế chủ trì, hoàn thành trong Quý III/2026", Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Công an cũng được giao nhanh chóng đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu, dữ liệu hóa, phục vụ xây dựng các nền tảng AI tự chủ của Việt Nam trong năm 2026.

Về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính, Bộ Công an cần trình Thủ tướng ban hành Chương trình tổng thể triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030 (hoàn thành trong tháng 3/2026); Cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp và được kết nối, chia sẻ trên VNeID.

Liên quan vấn đề nguồn lực, Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, bố trí ngân sách tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm ngay trong quý I, bảo đảm duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số.