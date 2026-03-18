Kết quả Man City 1-2 Real Madrid: Silva nhận thẻ đỏ, Vinicius lập cú đúp

Man City bước vào trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) gặp Real Madrid với nhiệm vụ phải thắng cách biệt từ 4 bàn trở lên. Tuy nhiên, trên sân Etihad (Manchester, Anh) sáng nay 18/3, hy vọng lật ngược tình thế của đội bóng Anh sớm sụp đổ khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ ở phút 20.

Đội trưởng Man City bị đuổi khỏi sân sau pha dùng tay cản bóng trước khung thành. Trong tình huống đá phạt 11 mét, Vinicius Junior ghi bàn giúp Real Madrid củng cố lợi thế.

Vinicius ghi 2 bàn giúp Real Madrid thắng Man City. (Ảnh: Reuters)

Điều thú vị là trong thế thiếu người, Man City không hề lép vế trước đối thủ. Tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm của họ ngang bằng Real Madrid. Cuối hiệp một, Erling Haaland gỡ hòa nhưng muốn đi tiếp, đội chủ nhà vẫn phải ghi thêm ít nhất 4 bàn nữa.

Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola không làm được điều đó sau 12 pha dứt điểm ở hiệp 2. Không chỉ vậy, họ còn thua thêm ở phút 90+3. Vinicius ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid (tổng 5-1 sau 2 lượt trận). Vào vòng tứ kết, đội bóng Tây Ban Nha nhiều khả năng gặp Bayern Munich (thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 1/8).

Man City 1-2 Real Madrid 22' Vinicius Haaland 41' 90+3' Vinicius

Số liệu thống kê Man City 1-2 Real Madrid.

Tương tự Man City, Chelsea (thua Paris Saint-Germain 2-5 ở lượt đi) hết hy vọng "ngược dòng" sau chưa đầy 15 phút của trận lượt về diễn ra sáng nay 18/3. Sự yếu kém của hàng phòng ngự tiếp tục khiến đội bóng Anh thua đậm dù lần này họ được đá trên sân nhà Stamford Bridge (London, Anh).

Pha bóng lóng ngóng của Mamadou Sarr giúp PSG ghi bàn ở ngay phút thứ 6. Khvicha Kvaratskhelia tận dụng sai lầm của hậu vệ Chelsea để ghi bàn. Không lâu sau đó, đến lượt Bradley Barcola lập công từ pha phối hợp nhịp nhàng và dứt điểm rất khéo.

Chelsea hết hy vọng sau 15 phút của trận lượt về. (Ảnh: Reuters)

Trừ tỷ số, các thống kê khác của Chelsea không tồi ở trận này. Số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra không thua kém đối thủ. Tuy nhiên, những pha dứt điểm tốt nhất của Chelsea bị thủ môn Matvei Safonov cản phá.

Tính riêng trong hiệp hai, Chelsea vượt trội về số lượng tình huống uy hiếp khung thành (9 cú sút) nhưng không ghi bàn. PSG chỉ có 2 pha dứt điểm ở nửa sau của trận đấu nhưng tính hiệu quả lại cao hơn hẳn đối thủ. Senny Mayulu tô điểm cho chiến thắng của PSG bằng pha ghi bàn ở phút 62.

Thắng 3-0 ở lượt về (tổng 8-2 sau 2 lượt trận), PSG vào tứ kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu). Đối thủ của đội đương kim vô địch là Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Liverpool (Anh).

Chelsea 0-3 PSG 6' Kvaratskhelia 14' Barcola 62' Mayulu