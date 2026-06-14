'Lén' chồng đi hiến máu suốt nhiều năm và cái kết bất ngờ sau một thập kỷ

(VTC News) -

Hơn 10 năm trước, mỗi lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị Phạm Thị Minh (34 tuổi, quê Thanh Hoá) đều lặng lẽ giấu chồng. Khi ấy, nỗi lo về việc hiến máu ảnh hưởng đến sức khỏe vẫn còn khá phổ biến, khiến người thân trong gia đình chị e ngại.

"Mỗi lần biết tôi đi hiến máu là anh ấy lại tìm cách ngăn cản. Anh sợ tôi mệt, sợ ảnh hưởng sức khỏe nên không đồng ý", chị Minh nhớ lại.

Dù vậy, người phụ nữ Thanh Hóa vẫn đều đặn đăng ký hiến máu mỗi khi có cơ hội. Điều thôi thúc chị không phải mong muốn được ghi nhận, mà là suy nghĩ ở đâu đó vẫn có những bệnh nhân đang cần máu để giành lại sự sống.

Chị Minh tham gia hiến tiểu cầu để đánh dấu kỷ niệm hơn 10 năm quay trở lại Hà Nội.

Sự kiên trì ấy dần làm thay đổi suy nghĩ của chồng chị. Từ phản đối quyết liệt, anh bắt đầu tìm hiểu về hiến máu tình nguyện, hiểu hơn về ý nghĩa cũng như tính an toàn của hoạt động này.

Rồi một ngày, người từng ngăn cản vợ lại trở thành người đưa vợ đi hiến máu. Không lâu sau, anh cũng tham gia hiến máu thường xuyên.

Với chị Minh, đó là món quà đặc biệt nhất mà hành trình thiện nguyện mang lại. Sau nhiều năm cho đi, điều chị nhận được không chỉ là niềm vui khi giúp đỡ người khác mà còn là sự đồng hành và thấu hiểu từ chính người bạn đời.

Năm 2026, chị Minh được lựa chọn là đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Thành tích gần 70 lần hiến máu và hiến tiểu cầu là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình bền bỉ của người phụ nữ này.

Không dừng lại ở vai trò người hiến máu, chị còn tham gia vận động cộng đồng. Hiện chị là trưởng nhóm Facebook Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa.

Bận rộn với công việc giảng dạy, nhưng ngoài giờ lên lớp, chị vẫn dành thời gian kết nối, hỗ trợ và động viên các thành viên tham gia hiến máu. Từ những hoạt động ấy, mạng lưới do chị góp phần xây dựng đã thu hút gần 3.000 người sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần.

Nhiều năm gắn bó với phong trào, chị từng chứng kiến không ít khoảnh khắc khó quên. Đó là những cuộc gọi cầu cứu giữa đêm khuya, những trường hợp bệnh nhân nguy kịch cần truyền máu khẩn cấp. Đó cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát hay những ngày mưa bão khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

"Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần có người cần máu là mọi người đều cố gắng có mặt. Khi ấy, điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến là làm sao để người bệnh có cơ hội được cứu sống", chị chia sẻ.

Khi biết mình được vinh danh ở cấp toàn quốc, chị Minh đón nhận tin vui với tâm thế khiêm nhường. Trong chuyến ra Hà Nội tham dự chương trình, chị dự định tiếp tục đăng ký hiến tiểu cầu như một cách đánh dấu cột mốc ý nghĩa sau 10 năm trở lại Thủ đô.

Chị Phạm Thị Minh vinh dự nhận bằng khen của tỉnh Thanh Hóa năm 2023 với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Theo chị, sự ghi nhận này không phải thành quả của riêng cá nhân mà là niềm tự hào chung của những người đã và đang âm thầm đóng góp cho phong trào hiến máu tại Thanh Hóa.

"Những lúc dịch bệnh hay thiên tai, mọi người sẵn sàng vượt qua khó khăn để đi hiến máu. Khi đó chẳng ai nghĩ đến việc sẽ được tôn vinh hay ghi nhận. Ai cũng chỉ mong những giọt máu của mình có thể giúp được người khác", chị nói.

Với chị Minh, danh hiệu hôm nay vừa là niềm vinh dự, vừa là động lực để tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Bởi chị tin rằng mỗi người hiến máu là một hạt giống của lòng nhân ái, và khi những hạt giống ấy cùng nảy mầm, cuộc sống sẽ có thêm nhiều điều tử tế được nhân lên.