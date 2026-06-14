Nam chính phim Hàn gây sốt toàn cầu: Từng làm công nhân, lao đao vì scandal

(VTC News) -

Sau khi bộ phim Bài học đáng đời (Teach You a Lesson) phát hành trên Netflix, cái tên Kim Moo Yeol nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu phim Hàn Quốc. Tác phẩm liên tục lọt nhóm phim được xem nhiều và tạo nên làn sóng thảo luận nhờ đề tài bạo lực học đường cùng những màn hành động mãn nhãn.

Kim Moo Yeol gây sốt với vai thanh tra Na Hwa Jin trong bộ phim "Bài học đáng đời".

Trong phim, Kim Moo Yeol vào vai Na Hwa Jin - thanh tra thuộc Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm, người chuyên giải quyết những vụ việc bạo lực và bất công trong trường học. Hình tượng mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng giàu cảm xúc của nhân vật giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả quốc tế.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành ngôi sao màn ảnh Hàn Quốc, Kim Moo Yeol từng trải qua quãng thời gian đầy chật vật.

Từng làm công nhân, bảo vệ để theo đuổi giấc mơ diễn xuất

Kim Moo Yeol sinh năm 1982 trong một gia đình điều kiện kinh tế khá giả. Mẹ anh là nhà văn, còn cha hoạt động kinh doanh. Thời niên thiếu, nam diễn viên từng theo đuổi điền kinh và được đánh giá có năng khiếu thể thao.

Biến cố xảy đến khi công việc làm ăn của gia đình gặp khó khăn. Kinh tế sa sút khiến cuộc sống của Kim Moo Yeol thay đổi hoàn toàn. Dù bị gia đình phản đối, anh vẫn quyết tâm theo đuổi nghệ thuật và theo học Trường Trung học Nghệ thuật Anyang.

Tuy nhiên, cú sốc lớn tiếp tục đến khi anh trượt đại học. Khoảng thời gian ôn thi lại trở thành những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời nam diễn viên. Để có tiền trang trải cuộc sống, Kim Moo Yeol làm đủ nghề, từ công nhân nhà máy, bảo vệ, nhân viên an ninh, phát tờ rơi đến lao động chân tay tại các công trường.

Để có tiền trang trải cuộc sống, Kim Moo Yeol làm đủ nghề.

Áp lực cơm áo cùng sự mông lung về tương lai từng khiến anh rơi vào trạng thái buông xuôi. Có thời điểm cân nặng của Kim Moo Yeol tăng vọt lên gần 100kg vì rượu bia và lối sống thiếu kiểm soát.

Bước ngoặt đến khi anh nhận ra bản thân đang ngày càng xa rời giấc mơ diễn xuất. Nam diễn viên quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống, từ bỏ các thói quen xấu và tập trung cho việc học.

Nhờ nỗ lực không ngừng, Kim Moo Yeol thi đỗ khoa Diễn xuất của Đại học Sungkyunkwan - một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc.

Sau này nhìn lại quãng thời gian đó, Kim Moo Yeol cho rằng chính những năm tháng lạc lối đã giúp anh có thêm trải nghiệm để sống trọn vẹn hơn với nghề diễn. Đồng thời, nó cũng rèn cho anh khả năng chịu đựng trước những biến cố của cuộc sống.

Từ "thần tượng Daehakro" đến ngôi sao màn ảnh

Năm 2002, Kim Moo Yeol bước chân vào con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên nhạc kịch.Sở hữu ngoại hình sáng, khả năng diễn xuất tốt cùng giọng hát giàu cảm xúc, anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu Daehakro - khu phố nghệ thuật nổi tiếng ở Seoul. Cùng với Jo Jung Suk hay Kim Seon Ho, Kim Moo Yeol từng được truyền thông Hàn Quốc gọi là "Daehakro Idol".

Năm 2009, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Nhạc kịch Hàn Quốc nhờ vai diễn trong vở Spring Awakening. Thành công trên sân khấu mở đường cho Kim Moo Yeol lấn sân sang điện ảnh và truyền hình.

Nam diễn viên sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên liên tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm như A Muse, Forgotten, Juvenile Justice, Sweet Home, The Gangster, The Cop, The Devil hay The Roundup: Punishment. Mỗi vai diễn đều cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của anh, từ những nhân vật hiền lành, nội tâm đến các vai phản diện gai góc hoặc hành động mạnh mẽ.

Đặc biệt, trong Juvenile Justice, Kim Moo Yeol ghi điểm với hình tượng thẩm phán Cha Tae Joo điềm tĩnh, nhân văn. Bạn diễn Kim Hye Soo từng nhận xét anh là diễn viên tinh tế và tài năng đến mức nhiều cảnh quay thành công mà không cần tập luyện trước.

Từng lao đao vì ồn ào trốn nghĩa vụ quân sự

Năm 2012, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Kim Moo Yeol bất ngờ vướng vào một trong những scandal lớn nhất cuộc đời.

Trước đó, năm 2010, nam diễn viên được cơ quan chức năng Hàn Quốc xếp vào diện miễn nghĩa vụ quân sự do hoàn cảnh gia đình khó khăn và là lao động chính nuôi người thân. Tuy nhiên, sau một cuộc thanh tra, dư luận phát hiện trong thời gian được xét miễn nghĩa vụ, Kim Moo Yeol vẫn có thu nhập đáng kể từ các hoạt động nghệ thuật. Điều này khiến anh đối mặt với nghi vấn lợi dụng quy định để né tránh nghĩa vụ quân sự.

Kim Moo Yeol từng lao đao vì scandal trốn nghĩa vụ quân sự.

Vụ việc nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi trên truyền thông Hàn Quốc. Hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hợp đồng quảng cáo và dự án nghệ thuật cũng bị tác động.

Trước áp lực dư luận, Kim Moo Yeol quyết định tự nguyện nhập ngũ vào năm 2012. Scandal nghĩa vụ quân sự từng khiến Kim Moo Yeol lao đao và gần như đánh mất những thành quả đầu tiên trong sự nghiệp. Thế nhưng, việc lựa chọn nhập ngũ, hoàn thành nghĩa vụ và trở lại bằng năng lực diễn xuất đã giúp anh dần lấy lại niềm tin từ khán giả.

Chuyện tình đẹp như phim với mỹ nhân Yoon Seung Ah

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Kim Moo Yeol còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Yoon Seung Ah.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào cuối năm 2011. Chuyện tình của họ bất ngờ bị công khai sau một "tai nạn" mạng xã hội khi Kim Moo Yeol vô tình đăng công khai lời nhắn ngọt ngào định gửi riêng cho bạn gái.

Kim Moo Yeol và Yoon Seung Ah là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hàn Quốc.

Thay vì nổi giận, Yoon Seung Ah lại chủ động động viên bạn trai công khai mối quan hệ. Sau hơn 3 năm yêu nhau, cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2015 và đón con trai đầu lòng năm 2023.

Đến nay, sau hơn một thập kỷ bên nhau, Kim Moo Yeol và Yoon Seung Ah vẫn là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Hàn Quốc.

Ở tuổi 44, Kim Moo Yeol đang tận hưởng giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp. Từ chàng trai từng làm công nhân, bảo vệ để mưu sinh, anh đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện nay.

Thành công của "Bài học đáng đời" một lần nữa cho thấy hành trình bền bỉ của nam diễn viên cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.