Công nghệ đỉnh cao của World Cup 2026 gặp sự cố, VAR bị nghi ngờ

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lên tiếng giải thích sau khi gây tranh cãi. Ở tình huống dẫn tới quả phạt đền cho Thụy Sỹ trong trận hòa Qatar 1-1 tại bảng B World Cup 2026, hình ảnh từ công nghệ việt vị bán tự động (SAOT) không được công bố.

“Trong trận đấu giữa Qatar và Thụy Sỹ tại khu vực Vịnh San Francisco, một sự cố kỹ thuật đã khiến công nghệ việt vị bán tự động không thể tạo ra đồ họa mô phỏng trong tình huống Thụy Sỹ được hưởng phạt đền. Sự cố đã nhanh chóng được khắc phục", FIFA cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội X.

FIFA đồng thời nhấn mạnh sự cố này chỉ ảnh hưởng đến việc hiển thị hình ảnh cho khán giả, không tác động đến quy trình làm việc của tổ VAR.

FIFA công bố hình ảnh xác định Thuỵ Sỹ không ở thế việt vị trong trận đấu với Qatar ngày 14/6. (Ảnh: @fifamedia/X)

"Quá trình làm việc của VAR không bị ảnh hưởng bởi sự cố này và vẫn được thực hiện theo đúng quy trình thông thường để kiểm tra quyết định trên sân. Các đường kẻ mà VAR sử dụng để xác định vị trí của những cầu thủ đều cho thấy cầu thủ tấn công không rơi vào thế việt vị trong cả hai tình huống diễn ra ngay trước khi quả phạt đền được thổi", FIFA cho biết thêm.

Phút 17, từ pha đánh đầu của Breel Embolo, tiền vệ Remo Freuler băng xuống nhận bóng trong vòng cấm trước khi va chạm với thủ môn Mahmoud Abunada. Trọng tài Hector Saez Martinez lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho Thụy Sỹ.

Video: Tình huống dẫn tới quả phạt đền của Thụy Sỹ

Quyết định này được trọng tài giữ nguyên sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11 m, Embolo dễ dàng đánh bại thủ môn Qatar để mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Quyết định này nhanh chóng gây tranh cãi. Các góc quay chậm trên truyền hình cho thấy Freuler dường như đã vượt qua hàng phòng ngự của Qatar khi nhận bóng. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài không căng cờ báo việt vị và tổ VAR cũng xác nhận cầu thủ Thụy Sỹ không phạm lỗi trước khi quả phạt đền được thực hiện.

Điều khiến người hâm mộ khó hiểu là FIFA không phát sóng đồ họa mô phỏng từ công nghệ việt vị bán tự động như thường lệ mà chỉ hiển thị dòng chữ "Kiểm tra hoàn tất" trên màn hình.

Tại World Cup 2026, những tình huống việt vị đáng chú ý thường được công bố bằng hình ảnh 3D giúp khán giả theo dõi quá trình xác định vị trí của cầu thủ.