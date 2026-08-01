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Hà Nội rút ngắn thủ tục, tăng tốc nguồn cung nhà ở xã hội

(VTC News) -

Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhà ở xã hội với cả trăm dự án sắp được triển khai, tạo cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

VTC News
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