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Hà Nội rút ngắn thủ tục, tăng tốc nguồn cung nhà ở xã hội
(VTC News) -
Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhà ở xã hội với cả trăm dự án sắp được triển khai, tạo cơ hội an cư cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.
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