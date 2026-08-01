Tuyến đường gần 7.800 tỷ đồng ở Hà Nội tăng tốc hoàn thiện trước ngày 2/9

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt đường đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Láng Hạ sẽ được thảm nhựa trước ngày 20/8. Sau đó, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện cây xanh, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè và các hạng mục còn lại để kịp thông xe theo mục tiêu đặt ra.