Loạt nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên sau giải phóng mặt bằng vành đai 2,5

Video: Loạt nhà siêu mỏng, kỳ dị mọc lên sau giải phóng mặt bằng vành đai 2,5.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng là một trong những công trình giao thông trọng điểm của khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Tuyến đường dài hơn 1,5 km, liên quan đến việc thu hồi đất của hàng trăm hộ dân và nhiều tổ chức. Khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, dự án cũng bước sang giai đoạn triển khai các hạng mục xây dựng.
Thế nhưng, sau khi mặt bằng cơ bản được bàn giao, dọc tuyến qua phường Khương Đình lại xuất hiện hàng loạt nhà có hình dạng bất thường. Đó là những ngôi nhà "siêu mỏng, siêu méo", gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn xây dựng.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, sau khi nhiều thửa đất được thu hồi một phần để phục vụ mở đường, không ít công trình bị biến dạng do diện tích còn lại quá nhỏ.
Nhiều căn nhà chỉ còn một phần diện tích đủ để tồn tại.
Đi dọc tuyến đường đang thi công, dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà có mặt tiền chỉ 1- 2m, khiến diện mạo toàn tuyến trở nên thiếu đồng bộ.
Để đảm bảo phần công trình còn lại không bị ảnh hưởng, nhiều chủ nhà phải sử dụng cột thép, khung sắt và các kết cấu chống đỡ tạm thời. Phía sau lớp gia cố là những căn nhà nằm sát khu vực dự án đang được thi công.
Không ít hộ dân cũng tranh thủ sửa chữa, cải tạo phần diện tích còn lại sau khi hoàn tất việc giải phóng mặt bằng nhằm tiếp tục sử dụng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
Bà Hoa, một người dân phường Khương Đình cho biết, sau khi dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhiều căn nhà bị cắt xén trở nên quá nhỏ và méo mó. "Không ít ngôi nhà chỉ còn lại một phần diện tích rất nhỏ. Do tiền đền bù cũng không nhiều nên một số hộ có nhà liền kề đã tính đến phương án hợp thửa rồi chuyển nhượng để thuận lợi hơn", bà Hoa nói.
Liên quan đến vấn đề này, UBND phường Khương Đình đã có Công văn số 1810/UBND-KTHT&ĐT gửi Sở Xây dựng Hà Nội, báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp có diện tích đất còn lại dưới 15 m² sau giải phóng mặt bằng.
Theo UBND phường Khương Đình, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng đã hoàn thành với tổng diện tích thu hồi hơn 60.902 m² của 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân trên chiều dài tuyến khoảng 1,52 km.
Qua rà soát, sau khi thu hồi đất phát sinh 76 trường hợp có diện tích còn lại dưới 15 m², thường được gọi là nhà "siêu mỏng, siêu méo". Trong số này, UBND phường đã kiểm tra, giám sát và xử lý 39 trường hợp bằng việc tháo dỡ toàn bộ công trình.
Đối với 37 trường hợp còn lại, các hộ dân đang thực hiện việc cắt xén, phá dỡ phần diện tích thuộc phạm vi thu hồi. Chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình không còn đủ điều kiện tồn tại theo quy định của pháp luật.
Việc giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi đáng kể diện mạo dọc tuyến vành đai 2,5. Trong khi tuyến đường mới đang dần thành hình, bài toán xử lý các công trình "siêu mỏng, siêu méo" cũng đang rất cấp bách.