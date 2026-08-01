Xuất sắc cầm hòa tuyển Việt Nam, HLV Singapore chưa hài lòng

(VTC News) -

Huấn luyện viên Gavin Lee cho biết ông chưa hài lòng vì đội tuyển Singapore chỉ hòa Việt Nam 0-0 ở lượt thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 tối 31/7. Nhà cầm quân này muốn giành chiến thắng, nhưng vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò trước ứng viên vô địch.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Singapore Gavin Lee nói: “Như tôi đã nói, đội tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch. Trận này chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội tốt. Tất nhiên, tôi chưa hài lòng vì tôi muốn thắng ở trận đấu hôm nay.

Là một huấn luyện viên, tôi không thể nói nhiều ở đây. Hôm nay, chúng tôi muốn thắng, nhưng tôi cũng tự hào về cầu thủ của mình. Các cổ động viên đến sân hôm nay cũng rất xứng đáng vì Singapore đã có màn trình diễn tốt”.

Huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore

Singapore gặp nhiều khó khăn trong hiệp một trước sức ép của đội chủ nhà. Đội tuyển Việt Nam tạo ra ít nhất 5 cơ hội từ những tình huống dứt điểm của Đình Bắc, Thành Chung và Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0 cùng sự tiếc nuối dành cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, đội tuyển Việt Nam chủ yếu sử dụng bóng bổng, trông chờ vào khả năng không chiến của Xuân Son. Cách tiếp cận khung thành đối phương này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Tình huống đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam là pha dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang của Nguyễn Tài Lộc. Ở chiều ngược lại, Singapore cũng suýt ghi bàn sau những nỗ lực của Anuar và Jacob.

Ông Gavin Lee sinh năm 1990 và là huấn luyện viên trưởng trẻ nhất tại giải năm nay. Dù vậy, chiến lược gia này thể hiện sự điềm tĩnh và đưa ra một số điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong trận đấu.

Theo HLV Gavin Lee, những lần đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong quá khứ giúp Singapore có thêm kinh nghiệm để cạnh tranh. Ông cũng cho rằng bản thân phải giữ được sự bình tĩnh nếu muốn các cầu thủ duy trì tâm lý ổn định trên sân.

“Hai năm trước Singapore đã gặp Việt Nam ở bán kết, nên hôm nay chúng tôi có kinh nghiệm để cạnh tranh. Còn về việc tôi bình tĩnh ư, thực ra nếu muốn cầu thủ của mình bình tĩnh thi đấu thì trước tiên tôi phải bình tĩnh. Tôi muốn làm hình mẫu cho cầu thủ và tôi đã làm được.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều tình huống khó chịu. Mặc dù trong những tình huống đó Singapore chưa xử lý được nhưng chúng tôi vẫn có thể chuyển sang tình huống tiếp theo. Chúng tôi có thể bình tĩnh chơi tiếp”, HLV Gavin Lee nói thêm.