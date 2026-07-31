Đình Bắc bị thay sớm, HLV Kim Sang-sik nói thẳng 'chưa làm tốt'

(VTC News) -

Tối 31/7 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), dù áp đảo hoàn toàn và tung ra tới 22 cú sút, đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0. Huấn luyện viên Kim Sang-sik gây bất ngờ khi rút Nguyễn Đình Bắc rời sân ở cuối hiệp một mà không chờ đến giờ nghỉ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng tiền đạo này chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn: “Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc vào sân thể hiện tốt, có cơ hội dứt điểm nhưng chưa tận dụng tốt. Sắp tới, chúng tôi còn nhiều trận đấu với Indonesia và Campuchia. Tôi sẽ cố gắng làm tốt và sử dụng tốt 2 cầu thủ này.

Tôi biết Đình Bắc có nhiều tiếc nuối nhưng thay vào đó, cậu ấy cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Tôi sẽ động viên Đình Bắc cho trận đấu sắp tới gặp Indonesia”.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không hài lòng với màn thể hiện của Đình Bắc.

Chơi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam áp đảo trong cả hai hiệp và tung ra tới 22 cú dứt điểm. Tuy nhiên, các học trò của HLV Kim Sang-sik không ghi được bàn thắng và chỉ giành một điểm.

Đình Bắc sở hữu hai cơ hội tốt trong vòng cấm, nhưng những pha tung người vô lê của tiền đạo này đều đưa bóng ra ngoài. Anh phải rời sân ở cuối hiệp một, nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc. Dù vậy, sự thay đổi này cũng không đủ giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện hiệu quả tấn công.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đội tuyển Việt Nam chưa làm tốt trong khâu gây áp lực tầm cao. Ngược lại, Singapore nhiều lần thoát pressing thành công.

“Những điều chưa làm tốt này, chúng tôi cần cải thiện trong các buổi tập tới. Sau khi giành chiến thắng trước Timor Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn. Do vậy, trận đấu này họ bị áp lực với ở khâu xử lý cuối cùng. Chúng tôi cần cải thiện.

Để nói về điểm sáng trong trận hôm nay khá khó. Nhưng đánh giá chung thì các cầu thủ thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hiệp 1 dù không tận dụng được cơ hội nhưng họ có thái độ thi đấu tích cực, hết mình trên sân. Tôi đánh giá cao điều này. Toàn đội sẽ phải cố gắng hết mình để cống hiến những trận cầu hay”, HLV Kim Sang-sik nói thêm.

Chiến lược gia này cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề trong khâu xử lý cuối cùng. Nguyễn Xuân Son có thời điểm bị cô lập, trong khi các vệ tinh xung quanh chưa tạo ra đủ sự kết nối để giúp đội chủ nhà tận dụng ưu thế về thế trận.

HLV Kim Sang-sik cho biết ông đưa Thành Long vào sân hơi muộn. Sự điều chỉnh này nhằm duy trì sự ổn định của đội hình, với Quang Hải giữ vai trò đội trưởng. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục vận hành lối chơi xoay quanh Quang Hải và Hoàng Đức.