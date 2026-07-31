Trực tiếp họp báo Việt Nam vs Singapore: HLV Kim Sang-sik nói gì?

HLV Kim Sang-sik cảm ơn người hâm mộ Hôm nay trời mưa rất to nhưng khán giả vẫn đến sân cổ vũ đội tuyển. Chúng tôi chưa thể giành chiến thắng để đáp lại tình cảm của mọi người và điều này khiến chúng tôi rất tiếc nuối. Vào sớm mai, tôi và các cầu thủ sẽ di chuyển sang Indoneisa. Tôi mong rằng người hâm mộ tiếp tục truyền cho chúng tôi dũng khí, sự tự tin hướng tới trận đấu quan trọng.

- Nếu để chọn 1 điểm sáng trong trận đấu hôm nay, ông sẽ nói gì? Để nói về điểm sáng trong trận hôm nay khá là khó. Nhưng đánh giá chung thì các cầu thủ thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hiệp 1 dù không tận dụng được cơ hội nhưng họ có thái độ thi đấu tích cực, hết mình trên sân. Tôi đánh giá cao điều này. Toàn đội sẽ phải cố gắng hết mình để cống hiến những trận cầu hay

- Hôm nay ông sử dụng nhiều đường tạt bóng, tấn công hai cánh, nhưng có vẻ thay người hơi chậm đúng không, chẳng hạn như việc thay Quang Hải? Khi xem trận đấu, mọi người sẽ cảm thấy có nhiều tình huống tạt cánh đánh đầu, Xuân Son trông sẽ bị cô lặp. Nhưng đó là 1 phần của bóng đá, chiến thuật. Chúng tôi xác định phải giữ được khối ổn định vì Quang Hải là đội trưởng. Chỉ còn vài phút cuối thay Thành Long vào hơi muộn, nhưng không phải vấn đề lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để cải thiện những điểm yếu.

- Tôi thấy khâu pressing của Việt Nam gặp vấn đề, Singapore lại có bóng ở giữa sân rất nhiều, có phải vậy không? Và đâu là những điểm Việt Nam cần cải thiện? Những tình huống gây áp lực tầm cao của Việt Nam hôm nay chưa làm tốt. Trong khi đó, Singapore đã thoát pressing tốt. Những điều chưa làm tốt này, chúng tôi cần cải thiện trong các buổi tập tới. Sau khi giành chiến thắng trước Timor Leste, các cầu thủ có phần hưng phấn. Do vậy, trận đấu này họ bị áp lực với ở khâu xử lý cuối cùng. Chúng tôi cần cải thiện.

- Việc thay Đình Bắc sớm khi cậu ấy đang hừng hực khí thế, theo ông có ảnh hưởng đến những trận đấu tiếp theo hay không? Với sự thay ra này, tôi biết Đình Bắc có nhiều tiếc nuối. Nhưng thay vào đó, cậu ấy cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội bóng. Dĩ nhiên, tôi sẽ động viên Đình Bắc cho trận đấu sắp tới gặp Indonesia.

HLV Kim Sang-sik trả lời - Ông có thể cho biết lý do thay Đình Bắc từ cuối hiệp 1. Ông có nuối tiếc không khi Tài Lộc vào sân không ghi bàn? Đình Bắc vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Tài Lộc vào sân thể hiện tốt, có cơ hội dứt điểm nhưng chưa tận dụng tốt. Sắp tới, chúng tôi còn nhiều trận đấu với Indonesia và Campuchia. Tôi sẽ cố gắng làm tốt và sử dụng tốt 2 cầu thủ này. HLV Kim Sang-sik không hài lòng với Đình Bắc.

- Suốt trận đấu, ông tỏ ra rất bình tĩnh? Ông đánh giá thế nào về đội hình của Việt Nam so với cách đây 2 năm? Hai năm trước Singapore đã gặp Việt Nam ở bán kết, nên hôm nay chúng tôi có kinh nghiệm để cạnh tranh. Còn về việc tôi bình tĩnh ư, thực ra nếu muốn cầu thủ của mình bình tĩnh thi đấu thì trước tiên tôi phải bình tĩnh. Tôi muốn làm hình mẫu cho cầu thủ và tôi đã làm được.

- Ông đánh giá thế nào về lối chơi của Singapore? Tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều tình huống khó chịu. Mặc dù trong những tình huống đó Singapore chưa xử lý được nhưng chúng tôi vẫn có thể chuyển sang tình huống tiếp theo. Chúng tôi đã có thể bình tĩnh chơi tiếp.

- Sau trận đấu này, Singapore có cơ hội vào bán kết, bạn đánh giá thế nào? Cầu thủ Hariss Harun: Như HLV trưởng nói nói, trận đấu này chúng tôi có cơ hội nhưng chưa thể ghi bàn. Sau trận này, chúng tôi có 1 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thật sự giành cơ hội đi tiếp nên cần sự tập trung tối đa cho các trận tiếp theo.

- Trước trận, ông nói rằng thông qua trận đấu sẽ đánh giá về Singapore? Như tôi đã nói Việt Nam là ứng viên vô địch. Trận này chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội tốt. Nhưng tất nhiên, tôi chưa quá hài lòng vì tôi muốn thắng hôm nay.

HLV đội tuyển Singapore - ông Gavin Lee trả lời - Cảm xúc của ông như thế nào khi đội tuyển Singapore cầm hòa chủ nhà Việt Nam? Là một huấn luyện viên, tôi không thể nói nhiều ở đây. Hôm nay, chúng tôi muốn thắng, nhưng tôi cũng tự hào về cầu thủ của mình. Các cổ động viên đến sân hôm nay cũng rất xứng đáng vì Singapore đã có màn trình diễn tốt.

Việt Nam 0-0 Singapore Đội tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik hoàn toàn áp đảo trong phần lớn thời gian trận đấu và tạo ra nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, chất lượng các pha dứt điểm quá kém là lý do đội chủ nhà không thể có bàn thắng.