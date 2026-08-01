(VTC News) -

Nhà mái bằng là kiểu công trình có phần mái được thiết kế tương đối phẳng, thường sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và được chống thấm để tăng độ bền.

Đặc điểm của nhà mái bằng

So với mái dốc, mái bằng mang phong cách hiện đại, tối giản, phù hợp với các mẫu nhà phố, nhà ống và công trình có diện tích đất hạn chế. Một ưu điểm của nhà mái bằng có thể tận dụng phần mái cho nhiều mục đích như làm sân thượng, khu giặt phơi, trồng cây hoặc bố trí không gian thư giãn.

Kết cấu mái chắc chắn giúp công trình có vẻ ngoài gọn gàng, đồng thời thuận tiện cho việc lắp đặt bồn nước, hệ thống năng lượng mặt trời hoặc các thiết bị kỹ thuật.

Chi phí xây nhà 4 tầng mái bằng 60m² bao nhiêu?

Để tính chi phí xây nhà, cần tính được tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các sàn, phần móng, mái và một số hạng mục phụ cũng thường được quy đổi theo tỷ lệ nhất định.

Cụ thể, diện tích sàn các tầng tính 100% diện tích, mái bằng tính 30% - 50% diện tích, sân thượng 30% - 70%, móng băng được tính khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc tính bằng 20% - 40% diện tích sàn.

Nhà mái bằng 4 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái bằng 4 tầng, diện tích sàn 60m², sử dụng móng băng, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 100% x 60m² = 60m²

Diện tích sàn tầng 2: 100% x 60m² = 60m²

Diện tích sàn tầng 3: 100% x 60m² = 60m²

Diện tích sàn tầng 4: 100% x 60m² = 60m²

Diện tích móng: 50% x 60m² = 30m²

Diện tích mái: 40% x 60m² = 24m²

Diện tích sân thượng: 30% x 60m² = 18m²

Theo cách tính này, tổng diện tích xây dựng quy đổi là 312m²

Công thức tính chi phí xây nhà thông thường:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng/m²

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng phần thô 4 triệu đồng/m²,chi phí xây nhà 4 tầng mái bằng 60m² = 312m² X 4 triệu đồng/m² = 1,248 tỷ đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 4 tầng mái bằng 60m² = 312m² X 7,5 triệu đồng/m² = 2,34 tỷ đồng

Tuy nhiên, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí xây 4 tầng mái bằng 60m² thực tế còn phụ thuộc vào chất lượng vật liệu, nhân công sử dụng, thiết kế, vị trí, thời điểm thi công...