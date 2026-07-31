(VTC News) -

TIMOR LESTE 0 0 INDONESIA

Trận đấu giữa Timor Leste và Indonesia thuộc bảng A giải ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Chonburi (Thái Lan). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Timor Leste vs Indonesia mới nhất tại đây.

Tấm thẻ đỏ của Jackson Fowler sau 2 thẻ vàng cách nhau ít phút khiến Timor Leste gặp bất lợi. Dù vậy, trong thế thiếu người từ phút 21, đội bóng xếp hạng 201 thế giới vẫn thành công bảo vệ tỷ số 0-0 đến hết hiệp đấu đầu tiên.

Indonesia kiểm soát bóng 58%, tung 9 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,73. Cơ hội rõ ràng nhất của đội tuyển xứ vạn đảo xuất hiện từ phút 7 khi thủ môn Dylan Niski cản phá liên tiếp cú dứt điểm của Ivar Jenner, trước khi Rayhan Hannan đá bồi đưa bóng trúng cột.

Dù vậy, khi chơi hơn người, Indonesia tấn công chậm rãi và không tạo ra sức ép liên tục. Hàng phòng ngự lùi sâu với đội hình che chắn dày đặc của Timor Leste khiến đối thủ gặp khó.

Indonesia đấu với Timor Leste ở bảng A giải ASEAN Cup 2026.

Đội hình Timor Leste và Indonesia

Timor Leste: Dylan Niski (1), Ryan Jom (16), Joao Varudo (6), Jackson Fowler (2), Liam Farrugia (17), Olagar Xavier (18), Zenivio Mota (11), Tristan Arrarte (13), Claudio Osorio (8), Joao Rangel (9), Zion Cruz (14).

Indonesia: Cahya Supriadi (12), Brian Fatari (2), Jordi Amat (4), Eliano Reijnders (14), Tim Geypens (26), Wahyu Prasetyo (3), Thom Hae (19), Marc Klok (23), Ivar Jenner (18), Rayhan Hannan (21), Mitchell Baker (9).