Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân

(VTC News) -

Theo đó, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được Thủ tướng bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/9.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: Báo Công Thương)

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân từng từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Công Thương như: Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng...

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp cơ khí, công nghiệp luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm.

Bộ Công Thương cũng quản lý: công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao (không bao gồm công nghiệp công nghệ thông tin và công nghiệp công nghệ số); cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công; thương mại trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới; dịch vụ logistics; phát triển thị trường ngoài nước; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...