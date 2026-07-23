(VTC News) -

Sáng 23/7, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn. (Ảnh: UBND TP Huế)

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ Cử nhân Luật ngành Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIV.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cam Ranh, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 7/2025, sau khi Khánh Hòa hợp nhất với Ninh Thuận, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. Hai tháng sau, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy Huế, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế.