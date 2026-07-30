(VTC News) -

Công trình đánh dấu thêm bước tiến quan trọng trong hiện đại, tự động hóa sản xuất, nâng cao năng lực và tốc độ vận chuyển sản phẩm, đáp ứng linh hoạt và kịp thời nhu cầu luân chuyển, xuất hàng của Nhà máy.

PVFCCo - Phú Mỹ khánh thành Hệ thống băng tải phân bón công suất 55 tấn giờ.

Hệ thống băng tải được lắp đặt tại khu vực Nhà máy NPK Phú Mỹ, có công suất 55 tấn/giờ, thiết kế chuyên dụng và tối ưu cho nhu cầu vận chuyển đa dạng, liên tục 24/7 các chủng loại NPK đóng bao.

Hệ thống hiện đại, đồng bộ, khép kín với các hạng mục kết cấu, tuyến băng tải, robot cùng các thiết bị vận hành tự động hóa, hệ thống điện, chiếu sáng, hầm và các tiện ích kỹ thuật, số hóa kết nối quản lý chung.

Hệ thống hiện đại, đồng bộ, khép kín với các hạng mục kết cấu, tuyến băng tải, robot cùng các thiết bị vận hành tự động hóa.

Ngay sau khi hoàn thành công tác chạy thử, đào tạo, vận hành, hệ thống băng tải đã được đưa vào sử dụng liên tục, đặc biệt phát huy hiệu quả vượt trội trong thời điểm mùa mưa và cao điểm điều độ, sử dụng phân bón vụ trồng trọt chính hiện nay.

Được biết, hệ thống có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, chất lượng và kỹ thuật, là minh chứng cho chiến lược đầu tư đồng bộ của PVFCCo – Phú Mỹ trong hiện đại hóa công nghệ, tự động hóa sản xuất và tối ưu hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.