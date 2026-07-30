Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành sau gần 1 năm mở rộng

Theo thống kê, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành tăng trung bình 10,82% mỗi năm trong những năm gần đây và đã vượt xa năng lực thiết kế ban đầu. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với sân bay Long Thành khi công trình này chuẩn bị đưa vào khai thác.