Chủ tịch Hà Nội: Người dân cần thông tin chính xác, dễ tìm, được cập nhật kịp thời

(VTC News) -

Nội dung này được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại Lễ ra mắt Nền tảng dùng chung Cổng Thông tin điện tử Thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần vào sáng 30/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mới của công tác quản trị đô thị. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phương thức điều hành cũng phải thay đổi.

Thông tin phải được cập nhật nhanh hơn, đầy đủ hơn và thống nhất hơn; những vấn đề phát sinh từ cơ sở phải được nắm bắt kịp thời để xử lý; phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi và phản hồi rõ trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành nền tảng dùng chung không phải để thay đổi Cổng Thông tin điện tử của thành phố hay các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Điều thay đổi là cách quản trị hệ thống thông tin của chính quyền thành phố.

Cổng Thông tin điện tử thành phố giúp lãnh đạo thành phố có thêm một kênh để theo dõi tình hình từ cơ sở; các sở, ngành và chính quyền địa phương có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn trong cung cấp thông tin và xử lý công việc; người dân và doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin chính thống và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền một cách nhanh chóng nhất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, giá trị của nền tảng này sẽ không được đánh giá bằng số lượng trang thông tin điện tử được xây dựng hay số lượng tin, bài được đăng tải.

Giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ công tác quản lý Nhà nước; ở việc thông tin đến với người dân nhanh hơn, chính xác hơn; ở việc các phản ánh, kiến nghị được xử lý kịp thời hơn; và ở khả năng giúp lãnh đạo các cấp nắm chắc tình hình ở cơ sở để đưa ra quyết định sát với thực tiễn. Đó cũng là mục tiêu thành phố hướng tới khi xây dựng và đưa nền tảng này vào vận hành.

“Đối với người dân và doanh nghiệp, điều họ cần không phải là một trang thông tin điện tử đẹp hay nhiều tính năng. Điều họ cần là thông tin chính xác, dễ tìm, được cập nhật kịp thời; thủ tục được hướng dẫn rõ ràng; phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và trả lời đúng thời hạn.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, nền tảng này phải giúp công việc thuận lợi hơn. Thông tin chỉ cập nhật một lần nhưng được chia sẻ trong toàn hệ thống; những vấn đề phát sinh từ cơ sở được tổng hợp nhanh hơn; lãnh đạo các cấp có thêm căn cứ để theo dõi tình hình, phân tích, đánh giá và chỉ đạo xử lý ngay từ sớm, không chờ đến khi vụ việc trở nên phức tạp mới ra quyết định”, ông Thắng cho hay.

Theo Chủ tịch Hà Nội, trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu này càng trở nên cần thiết. Xã, phường là nơi gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận những vấn đề phát sinh hằng ngày. Nếu thông tin từ cơ sở không được cập nhật đầy đủ, không được kết nối kịp thời với các sở, ngành và thành phố thì việc chỉ đạo, điều hành sẽ thiếu căn cứ thực tiễn.

Ngược lại, nếu hệ thống thông tin vận hành thông suốt, nhiều vấn đề có thể được phát hiện sớm, xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế việc chuyển cấp hoặc kéo dài thời gian giải quyết.

Ông Thắng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường xác định rõ: quản trị thông tin là một phần của công tác quản lý Nhà nước, không phải là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin hay bộ phận truyền thông.

Người đứng đầu mỗi cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin thuộc phạm vi quản lý của mình; chịu trách nhiệm về việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; chịu trách nhiệm về tiến độ tiếp nhận và phản hồi những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm. Nền tảng có thể hỗ trợ công việc nhanh hơn, nhưng không thể thay thế trách nhiệm của người thực thi công vụ.

Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho biết, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đổi mới phương thức truyền thông của chính quyền trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Chánh Văn phòng UBND thành phố, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ và các chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Văn phòng UBND thành phố đã chủ trì xây dựng nền tảng truyền thông số dùng chung với hạt nhân là Cổng Thông tin điện tử thành phố và hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường. Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị và truyền thông của chính quyền trên môi trường số.

Đến nay nền tảng đã hình thành hệ thống thông tin điện tử thống nhất, đồng bộ, đạt hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; riêng Cổng Thông tin điện tử thành phố trong tháng 7 ghi nhận trên 6,2 triệu lượt truy cập.

Hệ thống bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được công khai trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi phát hành, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp và báo chí tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác.

Ông Nguyễn Tiến Thiết cũng cho biết, nền tảng được tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số của thành phố như iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung.

Đồng thời lan tỏa thông tin trên các cơ quan báo chí và hệ sinh thái mạng xã hội “Thủ đô Hà Nội - Việt Nam”, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Thủ đô và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nền tảng đã phát triển nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp như chương trình tọa đàm “Cùng Hà Nội kiến tạo, đồng hành”, Cẩm nang điện tử 126 xã, phường, chuyên mục “Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06”, kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, trả lời kiến nghị cử tri, lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và từng bước công bố dữ liệu mở.

Khẳng định nền tảng đang từng bước trở thành hạ tầng truyền thông số thống nhất của chính quyền thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Thiết cho biết, trong giai đoạn tới, Văn phòng UBND thành phố sẽ triển khai giai đoạn 2, mở rộng nền tảng đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Trong đó, ông Thiết cho biết tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu với các nền tảng số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), dữ liệu mở (Open Data) và các công nghệ số tiên tiến nhằm xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý, điều hành và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp…