Mưa lũ gây thiệt hại hơn 8,6 tỷ đồng ở Lào Cai, 35 hộ dân phải sơ tán

(VTC News) -

Đợt mưa lớn kéo dài từ chiều 27/7 đến sáng 30/7 gây thiệt hại tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai, đến sáng 30/7, mưa lũ ảnh hưởng đến 20 xã, phường, với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 8,64 tỷ đồng.

Mưa lớn làm 7 căn nhà phải di dời khẩn cấp, một căn bị hư hỏng nặng và 37 hộ dân bị ảnh hưởng. Chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán 35 hộ với ít nhất 126 người đến nơi an toàn.

Tại xã Mỏ Vàng, nước lũ cuốn trôi hai thuyền đánh cá của người dân.

Trong lĩnh vực sản xuất, hơn 156 ha lúa, ngô, rau màu, cây lâu năm cùng diện tích đất sản xuất bị thiệt hại. Gần 0,4 ha nuôi thủy sản cũng bị ảnh hưởng.

Tại xã Bản Xèo, đất đá vùi lấp 7 bể nuôi cá tầm, khiến khoảng 6 tấn cá thương phẩm và 8.000 cá giống bị thiệt hại.

Mưa lũ làm 20 xã, phường ở Lào Cai bị thiệt hại. (Ảnh: Hương Trà)

Tại xã Bát Xát, mưa lớn gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Ba hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở được theo dõi, 6 hộ bị đất từ taluy sạt vào nhà. Khoảng 8 ha lúa của hơn 70 hộ dân bị ngập úng, cùng với nhiều điểm sạt lở trên các tuyến giao thông và một số công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất.

Tại xã Thượng Hà, mưa lớn làm 16 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 12 hộ bị nước tràn vào nhà, 3 hộ bị sạt taluy phía sau và một căn bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, gần 38,5 ha lúa, cây đào và diện tích nuôi thủy sản bị thiệt hại. Ba tuyến đường trên địa bàn bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.

Trong khi đó, tại phường Sa Pa, đất đá sạt lở phủ kín tuyến đường Sâu Chua khiến phương tiện chưa thể lưu thông trong ngày 29/7. Người dân phải đi bộ qua khu vực bị sạt lở, trong khi lực lượng chức năng khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để xử lý, sớm khôi phục giao thông.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ làm sạt lở hơn 40.223 m³ đất đá, gây hư hỏng nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, cấp nước và trường học.

Hệ thống đường bộ do ngành xây dựng quản lý ghi nhận một điểm ách tắc trên Tỉnh lộ 173 đã được khắc phục, thông xe trở lại từ chiều 29/7. Tổng thiệt hại đối với hạ tầng giao thông ước khoảng 3,38 tỷ đồng.

Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, cảnh báo nguy cơ sạt lở, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.