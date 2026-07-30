Cầu 575 tỷ đồng nguy cơ vỡ tiến độ, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

(VTC News) -

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND xã Gò Nổi khẩn trương tổ chức di dời Nhà điều hành Trạm bơm Tư Phú, Viễn thông Đà Nẵng khẩn trương tổ chức di dời Trạm thu phát sóng BTS tại thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Bàn Tây. Qua đó, sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng để triển khai thi công các hạng mục liên quan thuộc dự án cầu Văn Ly và đường dẫn, hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa chỉ dạo khẩn trương xử lý các vướng mắc mặt bằng dự án cầu Văn Ly và đường dẫn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị nêu trên trong quá trình thực hiện; phối hợp với UBND xã Điện Bàn Tây xử lý vướng mắc đối với 4 hộ dân tại thôn Đa Hòa Nam bị ảnh hưởng thu hồi đất ở và nhà.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án được duyệt.

Như Báo Điện tử VTC News phản ánh, dự án cầu Văn Ly và đường dẫn ( (nối các xã Gò Nổi - Điện Bàn Tây - Đại Lộc, TP Đà Nẵng) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 420 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 155 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài 7,78km, bao gồm cầu Văn Ly và 2 nhánh đường dẫn, được khởi công xây dựng vào ngày 16/9/2023. Thời gian thực hiện dự án từ 2023 đến tháng 12/2026.

Dự kiến công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2026. Tuy nhiên thời gian qua, dự án gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thi công.