(VTC News) -

Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank hôm nay 30/7 bao nhiêu?

Theo cập nhật lúc 10h30 hôm nay (30/7/2026), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.110 VND/USD (mua tiền mặt), 26.140 VND/USD (mua chuyển khoản) và 26.520 VND/USD (bán), giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Với đồng NDT, Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 3.792,73 VND/NDT (mua tiền mặt), 3.831,04 VND/NDT (mua chuyển khoản) và 3.953,72 VND/NDT (giá bán ra), lần lượt tăng 2 đồng và 1 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/7 tại Vietcombank diễn biến trái chiều. (Ảnh: Reuters)

Tỷ giá Euro được Vietcombank điều chỉnh tăng 165,92 đồng ở chiều mua tiền mặt, lên mức 29.394,30 VND/EUR, giá mua chuyển khoản tăng 168 đồng, ở mức 29.691,22 VND/EUR và chiều bán ra tăng 174,68 đồng, đạt 30.943,92 VND/EUR.

Tỷ giá bảng Anh tại Vietcombank cũng được điều chỉnh tăng khi giá mua tiền mặt lên mức 34.261,28 VND/GBP, giá mua chuyển khoản ở mức 34.607,36 VND/GBP và giá bán ra đạt 35.715,61 VND/GBP, lần lượt tăng 154 đồng, 155,36 đồng và 160 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay được điều chỉnh tăng nhẹ với giá mua tiền mặt đạt 155,51 VND/JPY (tăng 1,0 đồng), chiều mua chuyển khoản 157,08 VND/JPY (tăng 1,03 đồng) và giá bán ra đạt 166,24 VND/JPY (tăng 0,28 đồng).

Bảng tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank, cập nhật lúc 10h30 ngày 30/7/2026 (Đơn vị: VND)

Tên ngoại tệ Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán Đô la Mỹ USD 26.110 26.140 26.520 Euro EUR 29.394,30 29.691,22 30.943,92 Bảng Anh GBP 34.261,28 34.607,36 35.715,61 Yên Nhật JPY 155,51 157,08 166,24 Đô la Úc AUD 17.846,45 18.026,72 18.604,00 Đô la Singapore SGD 19.888,84 20.089,74 20.774,60 Baht Thái THB 693,39 770,43 803,1 Đô la Canada CAD 18.275,15 18.459,75 19.050,90 Franc Thụy Sĩ CHF 31.506,41 31.824,66 32.843,79 Đô la Hong Kong HKD 3.262,77 3.295,73 3.421,75 Nhân dân tệ CNY 3.792,73 3.831,04 3.953,72 Krone Đan Mạch DKK - 3.961,68 4.113,16 Rupee Ấn Độ INR - 273,7 285,48 Won Hàn Quốc KRW 15,8 17,56 19,05 Dinar Kuwait KWD - 85.052,32 89.174,52 Ringgit Malaysia MYR - 6.379,99 6.518,78 Krone Na Uy NOK - 2.687,64 2.801,60 Rúp Nga RUB - 313,82 347,38 Riyal Ả Rập Xê Út SAR - 6.973,10 7.273,18 Krona Thụy Điển SEK - 2.672,44 2.785,75

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank có thể thay đổi trong ngày.