Cận cảnh tục cải táng, rước cá Ông về lăng của ngư dân Gia Lai

“Chúng tôi làm việc này với tất cả sự thành kính, cốt cá Ông phải được làm sạch tỉ mỉ, xương sống, xương đầu và các chi tiết được sắp xếp cẩn thận theo đúng cấu trúc hình thể, không được làm gãy hay thất lạc dù là một phần xương nhỏ,” anh Nguyễn Văn Xin, một ngư dân tại làng chài Tân Phụng chia sẻ.