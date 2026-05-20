Độc đáo ngọn núi và cồn cát hình cá voi gắn với truyền thuyết ở Gia Lai

Kỳ thú ngọn núi và cồn cát mang hình cá voi gắn với những truyền thuyết ở Gia Lai
Nằm lọt thỏm giữa mênh mông cánh đồng tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai), ngọn núi Xương Cá do tạo hóa sắp đặt hiện lên độc đáo với hình dáng kỳ vĩ như cá voi và những giai thoại dân gian vô cùng kỳ bí truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Với chiều dài khoảng 300m, ngọn núi này từ trên cao nhìn xuống gây ấn tượng mạnh với thị giác khi mang dáng dấp y hệt một con cá voi lưng gù khổng lồ, trở thành biểu tượng thân thuộc của người dân thôn Lộc Hạ.
Ông Phan Văn Long (72 tuổi), bậc cao niên sống ngay dưới chân núi kể lại rằng, thuở xa xưa có một ông khổng lồ xuất hiện giúp dân dời non lấp bể, chống chọi thiên tai. Khi dừng chân bên đầm Thị Nại, vì đói bụng, ông đã đắp bờ, dùng sòng tát cạn đầm để bắt cá ăn và chia cho dân làng. Đống xương cá sau bữa ăn ấy được chất cao bên bờ đầm, qua thời gian đã hóa đá và biến thành ngọn núi kỳ lạ ngày nay.
Dưới chân núi Xương Cá còn có một am nhỏ, người dân gọi là miếu Bà. Miếu từng bị tàn phá trong chiến tranh nhưng sau đó được xây dựng lại. Hằng năm, vào ngày 9 tháng Giêng, người dân địa phương lại chuẩn bị lễ vật đến cúng bái, cầu bình an.
Trong những năm gần đây, núi Xương Cá hình cá voi lưng gù không chỉ thu hút người dân trong tỉnh mà còn cả du khách từ các địa phương khác, du khách nước ngoài đến tham quan và lắng nghe những giai thoại kỳ thú.
Hiện UBND xã Tuy Phước Đông nhận định, núi Xương Cá có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa dân gian nhờ hình thù độc đáo và vị trí nổi bật giữa vùng đồng bằng ven đầm Thị Nại, rất hiệu quả để khai thác tiềm năng du lịch.
Rời vùng đầm phá Tuy Phước Đông ngược dòng về phía Bắc, một tuyệt tác thiên nhiên khác vừa được các nhiếp ảnh gia, du khách phát hiện tại cửa biển An Dũ (phường Hoài Nhơn Đông) sau đó chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Một cồn cát bồi tự nhiên có hình thù như một chú cá voi khổng lồ rộng khoảng 5ha, nằm ngay nơi giao thoa giữa dòng sông Lại Giang và biển cả bao la.
Theo người dân địa phương, hình thù của cồn cát này biến đổi qua từng năm do tác động của mưa lũ bồi đắp và dòng chảy bào mòn. Thế nhưng năm nay, sự sắp đặt ngẫu nhiên của dòng nước đã tạo nên một hình hài vô cùng đặc biệt.
Anh Nguyễn Công Tâm (phường Hoài Nhơn Tây, Gia Lai) chia sẻ: "Thiên nhiên thật kỳ thú, đây giống một con cá, có thể cá voi hay là cá chép… tùy vào liên tưởng của mỗi người. Sự xuất hiện của cồn cát hình cá voi này này đang làm dậy sóng các diễn đàn du lịch, thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng"
Theo UBND phường Hoài Nhơn Đông, cồn cát hình cá voi tại cửa biển An Dũ được nhiều người dân nuôi tôm, thủy sản trong những năm qua và không có người ở. Hiện địa phương đang đề xuất xây dựng nơi này thành một khu du lịch.
Núi Xương Cá và cồn cát cửa biển An Dũ mang hình dáng cá voi là điểm đến mới đáng trải nghiệm khi đến Gia Lai.