Công nghệ 20/5: Kính thông minh và AI tạo video gây sốt tại Google I/O

Gemini đã đạt hơn 900 triệu người dùng hàng tháng

Google vừa công bố hàng loạt công cụ trí tuệ nhân tạo mới tại hội nghị Google I/O 2026. Đáng chú ý nhất là trợ lý AI có khả năng chủ động thực hiện nhiều tác vụ thay người dùng, hứa hẹn thay đổi cách con người tương tác với công nghệ.

Biểu đồ so sánh cho thấy Gemini 3.5 Flash vượt trội hơn Gemini 3.1 Pro. (Nguồn: Google)

Trong bài phát biểu, CEO Sundar Pichai tiết lộ ứng dụng Gemini đã đạt hơn 900 triệu người dùng hàng tháng, tăng gấp đôi chỉ trong một năm. Chỉ một năm trước, con số này mới dừng ở mức 400 triệu, tức là đã tăng gấp đôi trong vòng 12 tháng. Đây là minh chứng cho sức hút của các công cụ AI mà Google tung ra, đặc biệt khi chúng ngày càng được tích hợp sâu vào tìm kiếm, ứng dụng di động và các dịch vụ khác .

Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh nhu cầu người dùng mà còn cho thấy chiến lược đầu tư khổng lồ của Alphabet vào AI đang mang lại hiệu quả. Với chi phí vốn có thể lên tới 190 tỷ USD trong năm nay, Google đã tạo ra những bước tiến lớn về công nghệ, từ Gemini 3.5 Flash với tốc độ vượt trội, đến Gemini Omni có khả năng tạo video chất lượng cao dựa trên nhiều loại dữ liệu đầu vào .

Android XR: Kính thông minh thế hệ mới

Google đạt bước tiến mới trong lĩnh vực kính thông minh với dự án Android XR. Nổi bật nhất là Project Aura hợp tác cùng Xreal, mang thiết kế giống kính râm nhưng tích hợp công nghệ thực tế hỗn hợp, hướng đến nhóm người dùng đam mê XR.

Prototype kính Android XR Project Aura được giới thiệu tại Google I/O 2026. (Nguồn: Getty Images)

Project Aura được nâng cấp với hộp đựng riêng mạnh mẽ hơn, tích hợp cảm biến vân tay để mở khóa nhanh chóng. Thiết bị còn có thêm dây đeo cổ tiện lợi, giúp người dùng mang theo dễ dàng. Đây là sự khác biệt so với các sản phẩm kính thông minh thiên về thời trang như Ray-Ban của Meta.

Trải nghiệm thử nghiệm cho thấy Aura có thể mở nhiều cửa sổ ứng dụng trong không gian ảo, chơi game bàn cờ trong môi trường MR, và phản chiếu màn hình laptop không dây. Những tính năng này đặt nền móng cho hệ sinh thái Android XR, cạnh tranh trực tiếp với Samsung Galaxy XR và Apple Vision Pro.

Gemini Omni: AI tạo video từ mọi dữ liệu

Google giới thiệu sản phẩm tạo video mới nhất của hãng là Gemini Omni. Ông lớn công nghệ này tự tin rằng đây là mô hình AI có khả năng "tạo bất cứ thứ gì từ mọi đầu vào". Đây là bước tiến vượt trội so với Veo 3.1, khi Omni có thể kết hợp hình ảnh, âm thanh, video và văn bản để tạo ra video chất lượng cao, đồng thời cho phép chỉnh sửa qua hội thoại tự nhiên.

Gemini Omni với khả năng tạo video từ nhiều loại dữ liệu đầu vào. (Nguồn: Google)

Gemini Omni không chỉ tạo video từ prompt mà còn cho phép người dùng quay một đoạn clip rồi yêu cầu AI thay đổi nội dung, thêm nhân vật, biến đổi môi trường hay phong cách. Công nghệ này còn hiểu rõ các yếu tố vật lý như trọng lực, động năng, giúp cảnh quay trở nên chân thực hơn, đồng thời kết hợp kiến thức lịch sử, khoa học và văn hóa để tạo nên câu chuyện có ý nghĩa.

Google cũng nhấn mạnh yếu tố an toàn: mọi video đều được gắn watermark SynthID để xác minh nguồn gốc AI. Phiên bản đầu tiên, Gemini Omni Flash, hiện đã có mặt trên ứng dụng Gemini, Google Flow và YouTube Shorts, mở ra kỷ nguyên mới cho sáng tạo nội dung số.