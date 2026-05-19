Garmin đưa đồng hồ cho người mới chạy bộ Forerunner 70 và 170 về Việt Nam

Đồng hồ thông minh Forerunner 70 và Forerunner 170 là dòng thiết bị nhắm đến phân khúc người dùng mới làm quen với bộ môn chạy bộ, tập trung vào các tính năng hỗ trợ tập luyện cơ bản và theo dõi sức khỏe.

Về ngoại hình, cả hai thiết bị đều được trang bị màn hình AMOLED kích thước 1,2 inch, hỗ trợ thao tác cảm ứng kết hợp cùng hệ thống 5 nút bấm vật lý quen thuộc của hãng.

Thiết kế này hướng tới việc giúp người dùng dễ dàng thao tác trong điều kiện đang vận động hoặc tay đổ mồ hôi.

Đối với bản tiêu chuẩn Forerunner 70, đồng hồ tích hợp hệ thống định vị GPS độc lập nhằm ghi nhận các thông số lõi như quãng đường, nhịp độ (pace) và nhịp tim.

Điểm chú ý về phần mềm là sự xuất hiện của tính năng Bài tập nhanh (Quick Workouts) và hệ thống huấn luyện viên ảo (Garmin Coach).

Các tính năng này cung cấp các giáo án đan xen giữa chạy và đi bộ với khối lượng vận động thấp, được hệ thống tự động điều chỉnh dựa trên dữ liệu phục hồi thực tế của người dùng.

Bên cạnh các bài tập cơ bản, Forerunner 70 vẫn được kế thừa một số thuật toán phân tích dữ liệu từ các dòng máy cao cấp hơn như Mức độ sẵn sàng luyện tập (Training Readiness), Trạng thái luyện tập (Training Status) và Động lực học chạy bộ. Về tính năng theo dõi sức khỏe 24/7, thiết bị hỗ trợ đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), biến thiên nhịp tim (HRV) và đánh giá chất lượng giấc ngủ.

Thời lượng pin của mẫu máy này đạt tối đa 13 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh.

Phiên bản cao hơn là Forerunner 170 sở hữu toàn bộ cấu hình và tính năng đo lường của bản 70, nhưng được tích hợp thêm giao thức thanh toán không chạm Garmin Pay.

Đồng thời, hãng cung cấp thêm một tùy chọn Forerunner 170 Music được trang bị bộ nhớ độc lập, cho phép người dùng tải nhạc, podcast và kết nối trực tiếp với tai nghe Bluetooth mà không cần mang theo điện thoại khi chạy.

Bù lại cho các kết nối mở rộng, thời lượng pin của dòng 170 giảm xuống mức tối đa 10 ngày.

Ngoài chạy bộ, bộ đôi sản phẩm này cũng hỗ trợ ghi nhận dữ liệu cho hơn 80 bộ môn thể thao khác như bơi lội, đạp xe hay tập gym.

Tại thị trường Việt Nam, Forerunner 70 có giá 7,19 triệu đồng (với 6 tùy chọn màu sắc). Mẫu Forerunner 170 tiêu chuẩn (màu đen, trắng) có giá 8,69 triệu đồng; trong khi tùy chọn cao nhất là Forerunner 170 Music có mức giá 10,29 triệu đồng.

Toàn bộ dải sản phẩm mới sẽ chính thức lên kệ từ ngày 25/5 tại các hệ thống phân phối và đại lý ủy quyền.