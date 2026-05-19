Khai mạc Lễ hội Làng Sen tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên), tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 với chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Toàn cảnh chương trình Lễ hội Làng Sen 2026 tại xã Kim Liên (Nghệ An).

Dự buổi lễ có ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Đình Trạc - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Lễ hội Làng Sen năm 2026 là sự kiện chính trị, văn hóa để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một biểu tượng sáng ngời trong những trang sử vàng của lịch sử và văn hoá Việt Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, đây là dịp tôn vinh những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người - nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cách mạng hôm nay và mai sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, trải qua 45 năm, sự kiện “Hát từ Làng Sen” rồi “Liên hoan Tiếng hát Làng Sen” được nâng tầm lên thành “Lễ Hội Làng Sen” vào năm 2002, được tổ chức hàng năm với quy mô cấp tỉnh và 5 năm một lần với quy mô toàn quốc.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng và bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An và tặng hoa chúc mừng

Đây là lễ hội có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm ngày sinh của Người; là ngày hội truyền thống để nhân dân hát về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương, đất nước, nhằm tôn vinh và khẳng định sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa mang dấu ấn thời đại Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đây cũng là dịp để bạn bè cả nước và trên thế giới hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với dân ca ví, giặm - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện cho nhân loại, mảnh đất "địa linh nhân kiệt" đã sinh ra nhiều bậc hiền tài, cội nguồn hình thành nên nhân cách, văn hóa Hồ Chí Minh; con người Nghệ An thân thiện, trung thực, cần cù, sáng tạo, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống và luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm văn hóa - du lịch mới.

Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa cho đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị tài trợ

Đặc biệt, Lễ hội Làng Sen năm nay thêm trang trọng khi Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là Khu du lịch Quốc gia Kim Liên. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa - du lịch trên quê hương Bác.

Điểm nhấn của lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 là chương trình nghệ thuật đặc sắc, gồm 3 chương. Chương 1: Sen nở đất quê; Chương 2: Dấu chân thời đại; Chương 3: Hương sắc trường tồn.

Kết thúc chương trình với màn bắn pháo hoa rực rỡ

Chương trình nghệ thuật có sự tham gia phối hợp, biểu diễn của các nghệ sỹ TP.HCM, được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An.