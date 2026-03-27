Luôn ghi nhớ di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Thể dục Thể thao

Đảng, Chính phủ và toàn thể dân tộc ta vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày tổng khỏi nghĩa 19/8 thành công và Quốc khánh 2/9/1945- 2/9/2025 một cách hùng tráng nhất trong các lễ kỷ niệm mang tính Nhà nước bằng cuộc diễu binh diễu hành và Hội chợ triển lãm kinh tế xã hội 80 năm trưởng thành và phát triển.

(Ảnh: TTXVN)

Trong những ngày sôi động và phấn khởi tự hào ấy, tôi cũng như những người yêu chuộng thể dục thể thao lại bồi hồi xúc động về sự kiện ngày Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã khai sinh ra ngành Thể dục thể thao Cách mạng 27/3/1946, cùng cách đây 80 năm cách mạng và hoà chung vào những hành động khởi nghĩa tháng 8 thành công, Chính phủ lâm thời đã phải chăm lo củng cố chính quyền non trẻ với thù trong giặc ngoài, nạn đói năm 1945 bao người còn đói và yếu ớt người dân lan tràn, thất học sâu rộng trong dân. Đất nước ở tình trạng “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong công việc Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến công tác sức khoẻ trong dân bằng Sắc lệnh số 14 ngày 30 tháng Giêng năm 1946, thành lập Nha Thể dục thể thao Trung ương trong Bộ Thanh niên và khi sắp xếp lại các Bộ trong Chính phủ sau khi kỳ họp Quốc hội ngày 06/01/1946 đã chuyển Nha thành niên và Nha thể dục Trung ương về Bộ Quốc gia Giáo dục, tại sắc lệnh số 38 ngày 27/3/1946 được cụ thể hoá thành phòng thể dục Trung ương.

Điều quan trọng là trong ngày ban hành Sắc lệnh thành lập Nha thể dục Trung ương tại Bộ Quốc gia giáo dục cũng là ngày ban hành bài viết “Sức khoẻ và Thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề của Báo cứu quốc là Hồ Chủ tịch hô hào toàn dân tập thể dục (Báo Cứu Quốc là cơ quan tuyên truyền của Tổng Bộ Việt Minh).

Tựa đề bài viết “SỨC KHOẺ VÀ THỂ DỤC” như một chủ đề thiết thực cùa sức khoẻ với tập luyện thể dục, bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, gồm 4 đoạn, mỗi đoạn có 2 đến 4 dòng, văn phong xúc tích, chặt chẽ, dễ hiểu. Đọc đến đâu là rung động lòng người đến đó.

Đoạn thứ nhất có 3 dòng Bác nói tầm quan trọng của sức khoẻ đối với chúng ta “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công. Mỗi một người dân yếu ớt làm cho cả nước yếu ớt, mỗi người dân khoẻ mạnh tức là cả nước mạnh khoẻ”.

Đoạn 2 gồm 4 dòng, Bác khuyên mỗi người chúng ta nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi một người yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Về phương pháp tập Bác viết: “Mỗi ngày lúc ngủ dậy tập một ít thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khoẻ”. Với 4 dòng 68 chữ Bác đã gợi lên cả phương pháp tập một cách đơn giản nhưng hiệu quả.

Đoạn 3 gồm 2 dòng Bác đặt ra nhiệm vụ của Nha thể dục Trung ương thuộc Bộ Quốc gia giáo dục và chăm lo việc này.

Đoạn 4 gồm những ý như lời tâm tình của Bác với toàn thể Nhân dân là “Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào Tôi cũng tập”.

Những câu chữ trong bài “Sức khoẻ và Thể dục” là lời dạy của Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới mà UNESCO đã phong tặng cho Bác Hồ kính yêu của chúng ta.

Bác Hồ đã khai sinh ra ngành Thể dục từ ngày 30/01/1946 và ngày 27/3/1946 với bài viết “Sức khoẻ và Thể dục” là những lời dạy không thể quên trong đời đối với Nhân dân ta, nhất là đối với toàn ngành Thể dục thể thao. Mỗi lần ôn lại lời dạy của Bác thì trong lòng lại nhớ hình ảnh của Bác đang đánh Bóng chuyền, luyện bài quyền ở chiến khu Việt Bắc, nhớ Bác về thăm trường Trung cấp TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh năm 1959 và lúc Bác sửa đường kiếm cho các sinh viên….

Bác đến với thể dục thể thao còn nhiều lần. Khi gặp các đoàn thể thao quốc tế đến thăm và thi đấu. Bất kể trong lần gặp nào, Bác của chúng ta như vị Tiên được yêu kính bậc nhất trong đời. Chính vì vậy bài viết “Sức khoẻ và Thể dục” năm 1946 là di sản cao quý mà Bác Hồ đã để lại cho ngành Thể dục thể thao Việt Nam.